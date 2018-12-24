Сотовые операторы предупредили о подорожании тарифов из-за роста НДС

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Российские операторы сотовой связи «МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» (бренд «Билайн») с января 2019 года повысят тарифы из-за повышения ставки НДС.

По информации «Коммерсанта», «Вымпелком» с 1 января увеличит стоимость услуг на коэффициент 1,016949 для абонентов корпоративных тарифных планов. В Tele2 заявили, что изменения произойдут в январе и затронут архивные тарифы, при этом более 40% тарифов останутся неизменными. «МегаФон» обновит стоимость услуг с 9 января.

В то же время в Tele2 отметили, что меняют тарифы не из-за повышения НДС, а из-за инфляции, валютных колебаний и новых затрат. В «МегаФоне» и МТС не комментировали повышение стоимости услуг. МТС пока не сообщал о повышении тарифов.

Средняя стоимость минимального тарифа на мобильную связь в России, по оценке агентства Content Review, в декабре 2018 года составила 255 рублей.