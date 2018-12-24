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Google согласился заплатить Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей

16:26 24.12.2018
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Google не будет оспаривать штраф в 500 тысяч рублей, наложенный Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы с противоправной информацией.

«Мы решили его (штраф) оплатить», — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Когда планируется выплатить штраф, в Google не уточнили.

Штраф на Google Роскомнадзор наложил 11 декабря за то, что компания не подключилась к реестру запрещенных сайтов, чтобы исключать их из выдачи. Удалять ссылки на заблокированные ресурсы поисковики обязывает закон от 2017 года, который также запрещает в России анонимайзеры и средства обхода блокировок.

Также в декабре Роскомнадзор пригрозил оштрафовать соцсети Facebook и Twitter за невыполнение закона о хранении данных пользователей. Речь идет о сумме 5 тысяч рублей, которую Facebook зарабатывает за 0,06 секунды.

Темы: Google, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.12.2018, 19:46
Гость: blog2038

Гугл не станет оспаривать штраф в $8000.
Это разве штаф для Гугла - смешно, даже для меня это не так много.
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