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Хабаровск предложили сделать городом федерального значения

09:54 24.12.2018
Хабаровск
Хабаровск. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросит власти РФ наделить Хабаровск статусом города федерального значения. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если мы сможем выполнить все показатели и добиться этого звания, это даст тогда Хабаровску и Хабаровскому краю мощнейший толчок и преференции. Это нужно заслужить и заработать, это непросто, но у Хабаровска шансы все есть. И они намного выше любого другого города Дальнего Востока», — заявил Фургал репортерам.

Губернатор отметил, что некоторые представительства окружных органов в ближайшее время начнут расширяться. «Например, штаб округа, Следственный комитет будет открывать в Хабаровске высшее учебное заведение по обучению специалистов», — сказал чиновник

При этом Сергей Фургал подчеркнул, что Хабаровск не понесет финансовых потерь из-за переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток.

Ранее, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. С такой инициативой в октябре выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Чиновник объяснил это тем, что возглавляемый им регион является экономическим центром округа.

Против переноса столицы активно выступали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. «Здравоохранение, культура, образование стоят на достаточно высоком уровне в Хабаровском крае, и мы будем это улучшать и повышать», — обещал Фургал.

Темы: Дальний Восток, Хабаровск, Хабаровский край, Бюрократия и чиновничество в России, Общественно-политическая жизнь в России
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24.12.2018, 14:04
Гость: Почему

не столицей?
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