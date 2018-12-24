Хабаровск предложили сделать городом федерального значения
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросит власти РФ наделить Хабаровск статусом города федерального значения. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Если мы сможем выполнить все показатели и добиться этого звания, это даст тогда Хабаровску и Хабаровскому краю мощнейший толчок и преференции. Это нужно заслужить и заработать, это непросто, но у Хабаровска шансы все есть. И они намного выше любого другого города Дальнего Востока», — заявил Фургал репортерам.
Губернатор отметил, что некоторые представительства окружных органов в ближайшее время начнут расширяться. «Например, штаб округа, Следственный комитет будет открывать в Хабаровске высшее учебное заведение по обучению специалистов», — сказал чиновник
При этом Сергей Фургал подчеркнул, что Хабаровск не понесет финансовых потерь из-за переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток.
Ранее, 13 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. С такой инициативой в октябре выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Чиновник объяснил это тем, что возглавляемый им регион является экономическим центром округа.
Против переноса столицы активно выступали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. «Здравоохранение, культура, образование стоят на достаточно высоком уровне в Хабаровском крае, и мы будем это улучшать и повышать», — обещал Фургал.