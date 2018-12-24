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Роскомнадзор пообещал не отключать Россию от мирового интернета

09:35 24.12.2018
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал в интервью ТАСС.

«Перспективы отключения России от глобальной сети Интернет сейчас нет», — сказал Жаров.

При этом он пояснил, что законопроект об автономности Рунета призван обеспечить доступ в интернет на территории страны при возникновении чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам. Как подчеркнул Жаров, Россия готовится к защите своего информационного суверенитета в условиях информационной войны.

Глава ведомства добавил, что Роскомнадзор не намерен блокировать Facebook и Twitter. «Наши граждане хотят пользоваться этими сервисами, и речь о блокировке должна идти только в том случае, если сервис создает угрозу безопасности страны или общества», — пояснил Жаров. Он отметил, что Telegram был заблокирован из-за того, что мессенджер отказался выполнять закон об организаторах распространения информации.

Жаров также опроверг информацию о том, что ведомство потратило 20 миллиардов рублей на создание новой системы блокировки приложений, включая Telegram. По его словам, подобными разработками Роскомнадзор не занимается.

«Роскомнадзор не обращался в Минфин ни за 20 миллиардами рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале „Би-би-си“, мы не делали», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее «Би-би-си» писала, что Роскомнадзор в 2019 году намерен внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами. Отмечалось, что на эту цель ведомство выделило около 20 миллиардов рублей.

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 14:11
Гость: 123

вам бы историю поучить..
железный занавес был организован сша, а не ссср.
точно так же как и Сегодня - вокруг рф сша строят железный занавес, а не рф вокруг сша..
24.12.2018, 13:12
Гость: Прошу прощения.

Не пропечаталось -66%. А так всё верно.
24.12.2018, 13:03
Гость: Президент

вон обещал не поднимать пенсионный возраст, и что?
Все комментарии (8)
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