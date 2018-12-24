Роскомнадзор пообещал не отключать Россию от мирового интернета

09:35

Российскому сегменту интернета не грозит отключение от глобальной сети. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал в интервью ТАСС.

«Перспективы отключения России от глобальной сети Интернет сейчас нет», — сказал Жаров.

При этом он пояснил, что законопроект об автономности Рунета призван обеспечить доступ в интернет на территории страны при возникновении чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам. Как подчеркнул Жаров, Россия готовится к защите своего информационного суверенитета в условиях информационной войны.

Глава ведомства добавил, что Роскомнадзор не намерен блокировать Facebook и Twitter. «Наши граждане хотят пользоваться этими сервисами, и речь о блокировке должна идти только в том случае, если сервис создает угрозу безопасности страны или общества», — пояснил Жаров. Он отметил, что Telegram был заблокирован из-за того, что мессенджер отказался выполнять закон об организаторах распространения информации.

Жаров также опроверг информацию о том, что ведомство потратило 20 миллиардов рублей на создание новой системы блокировки приложений, включая Telegram. По его словам, подобными разработками Роскомнадзор не занимается.

«Роскомнадзор не обращался в Минфин ни за 20 миллиардами рублей, ни за иной суммой на некие программы. Ничего из того, о чем говорилось в материале „Би-би-си“, мы не делали», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее «Би-би-си» писала, что Роскомнадзор в 2019 году намерен внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами. Отмечалось, что на эту цель ведомство выделило около 20 миллиардов рублей.