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В «Роскосмосе» оценили финансовое положение госкорпорации как тяжелое

10:51 24.12.2018
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Проблемы государственной корпорации "Роскосмос" масштабны, а финансовое положение тяжелое, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" первый заместитель генерального директора компании Максим Овчинников.

"Все считают, что "Роскосмос" - это нечто очень прогрессивное и развитое, лидер во всех отношениях, - так, наверное, все мы привыкли думать. Но когда я оказался здесь, то не смог поверить в масштаб всех проблем", - рассказал Овчинников.

Он отметил, что назначенный в 2018 году новый менеджмент занимается решением накопившихся проблем госкорпорации.

"Нужно каждый день разбирать завалы, которые копились на протяжении последних лет. Необходимо минимизировать все возможные потери. Например, мы были вынуждены разбирать контракты 2014 года, которые до сих пор не исполнены", - добавил он.

Отвечая на вопрос, как он оценивает финансовое состояние "Роскосмоса", первый замглавы госкорпорации сказал: "Как тяжелое. Во-первых, падают объемы по внешним контрактам. Во-вторых, не все так просто с исполнением контрактов внутренних. Срыв сроков означает, что выручка не приходит по этим соглашениям, она сдвигается вправо. В-третьих, произошло секвестирование финансирования госпрограмм".

Среди предприятий "Роскосмоса", испытывающих большие проблемы с финансами, он назвал Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, задолженность банкам которого составляет около 27 млрд рублей, сопоставимую сумму Центр должен поставщикам и организациям системы кооперации.

В "Роскосмосе" ожидают, что это предприятие начнет приносить прибыль после запуска полного цикла производства ракет "Ангара" в Омске. Кроме того, Центру Хруничева придется пройти программу финансового оздоровления.

"Будем снижать издержки. Будет изменена кадровая политика: придется оптимизировать численность сотрудников предприятия. Эти процессы происходят во всей отрасли, они неизбежны", - сказал Овчинников.

Он сообщил также, что "Роскосмос" обеспокоен ситуацией с ракетно-космической корпорацией "Энергия", где также имеется серьезная финансовая дыра. Тем не менее, РКК "Энергия" не будет обанкрочена. Для нее также разработан план финансового оздоровления.

Темы: Экономика и финансы, Роскосмос
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Комментарии читателей
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24.12.2018, 14:16
Гость: В.С. Черномырдин

И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу...
24.12.2018, 13:51
Гость: Кто виноват?

"У каждой ошибки есть имя и фамилия".
И. Сталин
"У каждой аварии есть имя, фамилия и должность".
Л. Каганович
"Не каждого можно назвать по имени..."
В. Путин
24.12.2018, 13:27
Гость: 123

чудес не бывает.
если воры покупают яхты и клубы, то на космос денег не останется.
если рф упорно финансирует цру и пентагон, то откуда будут деньги на свою армию и космос?
финансовая система рф - это колониальный друшлаг из которого деньги бьют тугими струями на запад.
пока цб рф такой какой он есть, пока в правительстве рф сидят разные шуваловы, пока главная забота кремля спасение бандитов 90х типо дерипаски и вексельберга - иначе быть не может.
самое неприятное, вы НЕ можете сказать разбирайтесь сами, а я свои бабки из вашего бардака забираю... - вам приставят пистолет к виску и отберут Все.
называйте это "свободой", потому что я точно нет..
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