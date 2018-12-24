Опознаны тела всех погибших горняков в Соликамске

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Представители Следственного комитета завершили процедуру опознания тел погибших в шахте в Соликамске горняков, пишет РИА Новости со ссылкой на офпредставителя ведомства Светлану Петренко.

По ее словам, родственники погибших уже получили разрешения на проведение захоронений.

Пожар на строящемся руднике горнорудной шахты компании «Уралкалий» вспыхнул в утром в минувшую субботу, 22 декабря. Очаг возгорания находился на глубине 362 метра.

Спасателям удалось вывести на поверхность восемь человек, девятерых спасти не удалось. Огонь был ликвидирован только к вечеру воскресенье.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ. Задержаны четыре сотрудника подрядной организации. Ведется следственная проверка.