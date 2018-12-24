Лучший следователь Москвы сколотила банду, чтобы заработать 200 миллионов на обманутых дольщиках

18:24

А сгубила ее банальная жадность

На днях Тушинский районный суд вынес приговор по громкому уголовному делу банды полицейских. За мошенничество, взятку и подделку документов высокопоставленных оборотней в погонах приговорили к реальным срокам. Пальма лидерства по приговору суда досталась единственной даме и главарю группировки подполковнику юстиции 49-летней Анжеле Амзиной, бывшему старшему следователю по особо важным делам столичного ГСУ МВД: 11 лет за решеткой и штраф на сумму 41 млн рублей.

Анжела Амзина. Стоп-кадр из телепрогаммы

Эта женщина, привыкшая во всем быть первой, долгое время оставалась в тени этой криминальной истории и едва не вышла сухой из воды…

ПРИШЛА В МИЛИЦИЮ ПОСЛЕ УБИЙСТВА МУЖА

Жизнь черноглазой брюнетки Анжелы — практически остросюжетный роман. Тут тебе и разбитое сердце, и боль потери, и головокружительный карьерный взлет, и запретная любовь, и, конечно же, роковой соблазн.

На службу в милицию в начале нулевых Амзина пришла не просто так. В 1999 году убили ее мужа-военнослужащего. Какие-то гопники в подворотне исколошматили мужчину и бросили умирать на улице. Вытащили из карманов несколько смятых соток, стянули наручные часы. И все. Бессмысленно и беспощадно.

- После смерти мужа я сама пыталась найти этих отморозков. Но тщетно. Никаких зацепок обнаружить не удалось, - рассказывала как-то в интервью следователь Амзина. - Уличный разбой, обычный «висяк». Преступление так и осталось нераскрытым.

Анжела стала главой семьи. На руках - девятилетний сын и больная бабушка. Нужно было срочно решать вопрос с трудоустройством. В то время она, психолог по образованию, заканчивала второе высшее — юридическое. После всего пережитого вопрос, куда пойти работать, решился сам собой. Конечно, в милицию, ловить преступников. Амзина решила пойти ва-банк: записалась на прием к начальнику столичного УВД по ЦАО. Поплакала о своей судьбе и заверила: если ее возьмут — станет лучшим сотрудником. Так и вышло.

КВАРТИРЫ ДАРОМ

Молодому следователю поручили фальшивомонетничество. Уже потом Амзина признавалась, что служба оказалась сложнее, чем она представляла: долго не могла понять разницу между постановлением и протоколом, от запутанных дел плакала по ночам в подушку. Думала даже бросить, но кто тогда будет семью кормить? Вот и крутилась как белка в колесе, читала пособия, обращалась за советом к опытными коллегам. И шаг за шагом освоилась, стала расти. Всего за 11 лет поднялась от рядового следователя до высшей ступени в структуре регионального управления полиции — должности старшего следователя по особо важным делам. Награды получала одну за другой — от знака «Лучший следователь» до благодарности Госдумы. Преступления становились все более крупными, Амзиной стали поручать расследования в сфере ЖКХ. Одно из них — масштабное дело обманутых дольщиков «Энергостройкомплект-М». Этот застройщик намеревался возвести в Южном Тушине девять жилых домов, собрал с покупателей 10 миллиардов. Но свои квартиры они так и не получили — стройка зависла, а дольщики вышли на улицы с митингами и пикетами.

Расследуя эту аферу (директор компании в итоге отсидел за мошенничество пять лет), Амзина работала сначала с сотнями, а потом тысячами вкладчиков. Печать «ЭСКМ» практически сразу была изъята и находилась в руках следователя. Чтобы получить заветный оттиск на договорах долевого строительства и, соответственно, статус потерпевшего, люди шли в ГСУ. В 2011 году дольщикам наконец стали выдавать квартиры от города — семьи массово заселяли в новый микрорайон в Некрасовке. И, видимо, тогда в голове Анжелы Владимировны созрел простой и гениальный план...

- Амзина поняла, что есть возможность получить квартиры задаром, если ввести в дело лже-дольщиков, - рассказывает капитан юстиции Игорь Ибрагимов, следователь по особо важным делам столичного главка СКР. Именно ему, в те годы - молодому специалисту, довелось возглавить расследование этой масштабной аферы. - За несколько месяцев потерпевшими были признаны 44 подставных человека. В общей сложности за реализацию 44 квартир было незаконно получено 200 миллионов рублей.

РОЛИ РАСПИСАНЫ

Всего участниками банды стали восемь человек, пятеро из которых полицейские. Амзина и два ее подчиненных, делившие с ней кабинет; еще двое — оперативники из отдела по борьбе с коррупцией. Плюс трое «гражданских».

- Двое из них — так называемые бегунки, занимались поиском лже-дольщиков, - продолжает следователь Ибрагимов. - Сначала находили по знакомым в столице, потом переключились на соседнюю Смоленскую область. Зачастую привлекали маргиналов и пьяниц, с которым договаривались за 20 - 50 тысяч рублей. Сумма платилась в два транша: в начале, когда человек предоставлял свои документы, и в самом конце, после продажи полученной от правительства Москвы квартиры.

Оформление документов и признание лже-дольщиков потерпевшими полностью было на сотрудниках полиции. Затем пачки липовых бумаг отправлялись московским чиновникам, которые распределяли нуждающимся квартиры в новостройках Некрасовки. Их продажей занимался последний участник группировки — предприниматель, крутившийся в сфере недвижимости. С его легкой руки реализация дармовой жилплощади происходила буквально на следующий день после получения. Кстати, у проверяющих органов подозрений это не вызывало. Люди объясняли просто: мол, деньги-то вкладывали в квартиру в Южном Тушине, а в итоге получили недвижимость в Некрасовке на месте бывшей свалки.

Когда следователь Ибрагимов только получил материалы для проверки, еще было непонятно, что речь идет о крупном мошенничестве. Казалось, что следователи полиции просто небрежно занимались делом обманутых дольщиков, и это можно понять: поток людей шел огромный. Например, фигурировали сомнительные лица, которые на допросах заявляли, что никакими дольщиками они не являются и вообще впервые слышат о недостроях в Тушине. Случались и курьезы: был один договор долевого участия от 2005 года, а фамилия дольщика в нем была указана после замужества в 2009-м. Правда, квартиры в Некрасовке эти люди так и не получили.

Теперь-то понятно, что банда пыталась привлечь не 44 участника, а гораздо больше. Но по каким-то причинам не смогла.

БЕЗБЕДНАЯ СТАРОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Решающую роль в разоблачении мошеннической схемы сыграли реальные обманутые дольщики.

- Люди, годами обивавшие пороги префектур, правительства и полиции, успели перезнакомиться, вели собственные списки пострадавших, - говорит следователь. - И когда вперед них жилье стали получать какие-то неизвестные личности, поднялся скандал. Под подозрение первым делом попали покупатели из Смоленской области. Согласитесь, когда сразу 29 дольщиков из глухой деревни вкладываются в тушинские квартиры, это наводит на мысли. Так, постепенно раскручивая это дело, мы вышли на «гражданских», а потом и на сотрудников полиции.

Последней задержали Анжелу Амзину. Главарь банды, отхватившая себе около половины всей прибыли (для этого в момент продажи дармовой недвижимости ей пришлось «слить» коллег, уволив их под предлогом плохой работы), не смогла остановиться и потребовала от одного из сотрудников «ЭСКМ» взятку. Угрожала тем, что из свидетеля может сделать его соучастником и отправить за решетку вслед за руководителем фирмы. За молчание требовала 41 миллион рублей — на взятке ее и повязали.

Для следователей этот момент до сих пор удивителен: как могла столь опытная и осторожная женщина так опростоволоситься? Возможно, в какой-то момент от удачи у дамы притупилась бдительность. А может, почувствовала вкус легких денег. Ведь несмотря на безупречную репутацию и хорошую должность, до последних событий Амзина жила небогато. По молодости моталась с мужем по гарнизонам, потом в Москве пробивалась. Из недвижимости разжилась разве что служебной квартирой. А столкнувшись с делом «ЭСКМ», сыщик решила сорвать куш, чтобы потом уволиться из органов. После дела обманутых дольщиков полицейская начальница приобрела три квартиры в новом ЖК: даже без ремонта, в бетоне их стоимость превысила 80 миллионов. Два земельных участка: на одном коттедж уже был, на другом строился. Плюс два машиноместа, «БМВ» себе, «Рендж Ровер» сыну, иномарку любовнику - им оказался отсидевший за наркотики следователь. И хотя объяснить происхождение имущества Амзина так и не смогла, ее богатства суд не конфисковал: следователь по-умному оформила все на родню. Так что после освобождения безбедная старость мошеннице обеспечена.

С других участников банды удалось взыскать в общей сложности около 15 миллионов — капля в море по сравнению с ущербом бюджету города. А штраф Амзиной, если она добровольно не заплатит, придется выбивать судебным приставам... К слову, вину свою бывший следователь так и не признала.

КСТАТИ

Когда афера полицейских вскрылась, проданные лже-дольщиками квартиры в Некрасовке суд арестовал как незаконно приобретенные. Людям, купившим жилье за свои кровные, пришлось несколько месяцев отстаивать свое право на недвижимость.

- Я в тот момент была беременна, ждала четвертого ребенка, - рассказала «КП» одна из пострадавших Василина Пушкарева. - Получив на почте письмо об аресте, просто села на лавочку и схватилась за голову. Ноги подкосились. Ведь мы с детьми могли остаться без крыши над головой! Несмотря на то, что нашу сделку одобрили чиновники, потом они сами же предъявили претензии: верните, мол, незаконно отобранное у города жилье. Слава богу, сейчас тяжба прекратилась. Но мы живем в постоянном страхе, что процесс могут возобновить. Многие соседи от греха подальше продали свои квартиры и уехали отсюда. А мы не можем из-за большого количества собственников. Альтернативу предлагают гораздо хуже. Так что живем и каждый день боимся.

Автор: Алена Мартынова