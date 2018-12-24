Россия-2018: Пенсионная реформа нанесла удар по Крымскому мосту

Россияне ждут от власти не отчетов о великих достижениях, а социальной справедливости, которой нет

Началась последняя неделя 2018 года.

Россияне назвали открытие Керченского моста событием года, но этот вариант всего на 1% опередил пенсионную реформу. Такие данные содержатся в новом опросе Левада-центра «События и оценки уходящего года».

© KM.RU, Алексей Белкин

В ходе исследования людям предлагали выбрать из уже предложенных вариантов или назвать свой. Опрос проведен 13−19 декабря среди 1,6 тыс. человек в 136 населенных пунктах, 52 регионах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Можно было выбирать несколько ответов.

За открытие Керченского моста проголосовали 47% респондентов, а пенсионную реформу в качестве события года назвали 46% опрошенных. На третьем месте по значимости для россиян оказались выборы президента России (37%).

Далее идут проведение чемпионата мира по футболу в России (36%), пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (34%), стрельба в Керченском политехническом колледже (28%), конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине (25%), военные действия в Сирии (ракетные удары США, крушение российского самолета-разведчика ИЛ и др. — 22%). Протесты против повышения пенсионного возраста не вошли в десятку, но заняли 11-е место с 16% голосов.

Как говорит социолог Левада-центра Карина Пипия, пенсионная реформа ожидаемо стала одним из главных событий года для россиян. Она привела к нарушению «посткрымского баланса» в общественных настроениях, росту протестного потенциала и неодобрения деятельности власти.

Впрочем, судя по тому, что открытие Керченского моста немного опередило повышение пенсионного возраста по значимости в глазах россиян, «крымский консенсус» еще достаточно силен. Хотя, как считает Пипия, это во многом объясняется широким медийным освещением этой темы.

Многие международные события и даже сюжеты, имевшие резонанс в СМИ, не слишком интересовали россиян. Так, среди наименее популярных ответов оказались отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании (7%), блокировка Telegram (6%), Brexit (5%), пытки заключенных в учреждениях ФСИН (5%), конфликты в Кабардино-Балкарии, митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней (4%), «бархатная революция» в Армении (3%), голодовка режиссера Олега Сенцова (3%), процесс над Кириллом Серебренниковым (2%).

Карина Пипия считает, что если бы некоторые из этих вариантов, связанные с правами человека или с международными скандалами, не были уже указаны в анкетах, предложенных респондентам, их назвало бы еще меньшее количество человек.

Помимо конкретных событий, социологи попросили россиян сравнить уходящий год с предыдущим. 45% опрошенных считают, что он оказался для России сложнее, чем 2017-й. В прошлом году так думали 39% граждан. По мнению социологов, такие события, как продолжающиеся конфликты в Сирии и на Украине, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня», повышение пенсионного возраста укрепили представление россиян о том, что этот год был труднее, чем предыдущий.

Ответы о том, каким 2018-й год оказался для вас и вашей семьи, оказались чуть более оптимистичны. 38% заявили, что он был труднее, 13% - что легче, а 50% посчитали, что он был таким же, как предыдущий. В прошлом году только 33% сказали, что им было труднее, чем в 2016-м.

Если говорить об оценках года в целом, россияне считают его «средним». За этот вариант высказались 66% респондентов. 16% назвали год хорошим, а 13% - плохим.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что такие результаты опроса указывают на то, что международные события перестали интересовать россиян и на первое место выходит запрос на социальную справедливость и улучшение благосостояния общества.

— Пенсионная реформа из общественного сознания уже не сотрется. Поэтому для власти весьма неплохо, что такое позитивное событие, как открытие Керченского моста с поправкой на статистическую погрешность, стало сопоставимо с ней. При этом население забывает о многих других моментах, в том числе внешнеполитических. Но в целом для власти хорошо, что негативное событие пока еще уравновешивается в общественном сознании позитивным.

— То есть «крымский консенсус» в обществе еще жив?

— Я бы так не сказал. «Крымский консенсус» заключался в том, что у людей было не просто позитивное отношение к этому вопросу, но еще и эмоциональный подъем. Сейчас это просто констатация факта без эмоций. Подавляющее большинство населения признает присоединение Крыма и понимает, что отыграть обратно его нельзя.

Если первые два года этот факт вызывал эмоциональный подъем и подчеркивался в общественном сознании восклицательным знаком, сейчас это обычная точка. С тем же успехом можно говорить, например, о «смоленском консенсусе». Если человека спросить, является ли Смоленская область частью России, он, конечно же, ответит утвердительно, потому что это что-то само собой разумеющееся. Так и с Крымом. Сам по себе факт его нахождения в составе России уже не вызывает эмоционального подъема, потому что это привычная реальность.

— 45% опрошенных сочли, что этот год был тяжелее предыдущего, хотя по цифрам Росстата и зарплаты росли больше, и экономика показала себя чуть лучше. С чем это связано?

— Это связано с тем, что у населения закончился запас прочности. Причем как экономический, то есть те деньги, которые были накоплены до 2015 года, так и запас терпения. Власть в свое время просила потерпеть три года, и потом будет лучше. Вот три года истекли, но лучше не стало. Люди теперь гораздо более негативно настроены по отношению не только к прошлому, но и к будущему.

Происходит постепенный перелом в общественном сознании, поэтому население настроено на то, чтобы власть делала что-то здесь и сейчас для улучшения социально-экономической ситуации. Это новый запрос к власти 2018 года, который в новом году станет еще более актуальным.

— Значит, запрос на социальную справедливость будет только расти?

— Безусловно. Как я уже сказал, у населения закончились «жировые запасы». Этим во многом объясняет парадокс, когда вроде бы зарплаты у некоторых росли, а реальные доходы населения падали. Люди берут потребительские кредиты, а потом вместе с процентами их отдают, и на это уходит весь скромный рост доходов.

— Получается, внешние события теперь не способны перекрыть внутреннюю повестку?

— Да, этот перелом наметился еще в 2017-м году, сейчас закрепился и еще больше усилится в 2019-м. Власть это прекрасно понимает, не зря всю президентскую кампанию построили именно на внутренней повестке.

Социально-экономические вопросы и дальше будут доминировать в общественном сознании, если только не случится чего-то из ряда вон выходящего на международной арене.