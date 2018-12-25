Суд арестовал четверых фигурантов дела о пожаре на шахте в Соликамске

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Соликамский городской суд арестовал четверых обвиняемых по делу о пожаре на шахте «Уралкалия», сообщает «Интерфакс».

Фигуранты дела арестованы до 22 февраля. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности горных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

Пожар на шахте в Соликамске произошел 22 декабря. В результате погибли девять рабочих, которые строили новый ствол шахты.

После пожара было возбуждено уголовное дело. По нему были задержаны четыре человека: горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта Андрей Артюхин.