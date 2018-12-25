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Суд арестовал четверых фигурантов дела о пожаре на шахте в Соликамске

16:52 25.12.2018
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Соликамский городской суд арестовал четверых обвиняемых по делу о пожаре на шахте «Уралкалия», сообщает «Интерфакс».

Фигуранты дела арестованы до 22 февраля. Им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности горных работ, повлекшем смерть трех и более человек.

Пожар на шахте в Соликамске произошел 22 декабря. В результате погибли девять рабочих, которые строили новый ствол шахты.

После пожара было возбуждено уголовное дело. По нему были задержаны четыре человека: горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта Андрей Артюхин. 

Темы: Расследования в России
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Комментарии читателей
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25.12.2018, 19:09
Гость: О не "фигуранте" №1:

У шахты владелец, наверное, есть?
На нём почему бы не выместить месть?
О том, что творится в хозяйстве, "не зная",
Виновник-то первый не сам ли "хозяин"?
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