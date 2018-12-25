Как Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ

19:18

В Крыму продолжается рассмотрение апелляций украинских моряков, задержанных во время т. н. керченского инцидента

В качестве одного из аргументов в судебном процессе Украина использует перехват переговоров, которые вели российские пограничники и военные моряки. Как получилось, что эти переговоры попали в открытый доступ – и как обстоят дела с секретной связью в Российской армии?

Фото с сайта radioscanner.ru

Опубликованные Киевом переговоры между российскими пограничниками и флотскими офицерами, которые были озвучены прямо на следующий день после задержания украинских кораблей в территориальных водах РФ в Керченском проливе, вызвали, мягко говоря, недоумение. А как же плакаты «Не болтай – враг подслушивает!», таблички на аппаратуре связи «Внимание! Ведение секретных переговоров запрещается»?

То есть весь ход операции у берегов российского Крыма был под прослушкой иностранных спецслужб? А как же ЗАС (защищенная связь) и прочие средства радиосвязи, которые призваны оградить информацию от чужих ушей?

Ладно, сама Украина на такую «радиоигру» из-за слабого технического оснащения была неспособна. Наверняка помогли. Неслучайно накануне вблизи Керченского пролива был обнаружен самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США, которого отогнал российский истребитель Су-27. Но это «летающее ухо» сканирует эфир за несколько сотен километров, и наверняка именно американцы сделали радиоперехват 25 ноября 2018 года.

О его присутствии российские военные знали – ну или догадывались как минимум. Почему же тогда командиры российских кораблей переговаривались во время операции в открытом эфире?

Тут два объяснения – либо несовместимость радиочастот ФСБ (пограничная служба) и ВМФ (корабли охраны района), либо банальная беспечность. Все-таки стоит надеяться, что современная секретная связь в нашей армии существует.

Проблемы со связью в нашей армии существовали с советских времен – но наиболее остро обнажились во время двух чеченских войн. Еще в 1999 году начальник связи Вооруженных сил РФ генерал-полковник Юрий Залогин констатировал, что средства связи сильно устарели. Характеризируя средства связи, применяемые в Чечне, генерал отмечал, что на многих из них отсутствовала засекречивающая аппаратура связи (ЗАС). Это давало чеченским боевикам возможность прослушивать переговоры федеральных войск и даже через сходные с армейскими системами связи вбрасывать дезинформацию.

Все это не менялось вплоть до 2008 года, когда началась так называемая пятидневная война по принуждению Грузии к миру. Тогда в пригороде Цхинвала командующему 58-й армии генерал-лейтенанту Анатолию Хрулеву пришлось связываться со своим штабом во Владикавказе по спутниковому телефону... одного из журналистов. Нонсенс! Связь в формате батальон – рота – взвод тоже дышала на ладан и едва-едва обеспечивала координацию войск.

По итогам той войны президент Медведев заявил, что Вооруженные силы должны быть обеспечены новыми средствами связи. Это и стало одной из частей знаменитой реформы Сердюкова. На новую систему мобильной связи были выделены немалые средства, а тогдашнему министру обороны предстояло всю армию обеспечить секретной связью – от Генштаба до окопа.

Предполагалось, что до 2012 года будут заменены устаревшие аналоговые средства связи цифровыми. Речь шла как о разработке, так и о собственном производстве новейшего телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

В общем, никаких «Моторол» и прочего иностранного оборудования – тогда использовалось около 40 зарубежных фирм для приобретения подобного рода обеспечения. Курировать эту работу поручили ФСБ.

Проблема несостыковки в эфире между разными ведомствами существовалауже тогда. Секретарь Совбеза Николай Патрушев пояснял, что речь шла о создании для военных и спецслужб устойчивой, современной и конфиденциальной мобильной связи. Такой, по которой можно вести переговоры в закрытом режиме в любой точке мира. Подобная связь уже была в отдельности у Минобороны, ФСБ и ФСО, но между собой эти ведомства вести секретные переговоры не могли.

Каков результат на сегодня?

В первую очередь отечественные защищенные мобильные аппараты М-663С «Атлас» достались генералам – армейским командирам, допущенным к документам «особой важности», которые могли по ним через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы, выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций. Эти устройства оправдывали свою стоимость в 115 тысяч рублей – оперативная засекреченная связь позволила эффективно управлять войсками.

Такие телефоны держат ближе к телу, едва ли не в трусах, как из-за высокой степени секретности, так из-за цены, которую могут вычесть из денежного довольствия в случае утраты.

Этот телефон – развитие коммерческой модели GSM-телефона «SMP-Атлас/2». В военном исполнении он более защищен от физического воздействия, выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой.

Устройство оснащено цветным дисплеем и mp3-плеером, работает в температурных режимах от минус 20 до плюс 50 градусов, не страшно ему и падение в воду. Телефон оснащен аппаратной криптографической защитой речевой информации за счет специального блока, шифрующего сигнал. Устройство работает в обычных сетях GSM с SIM-картами «Мегафона», который владеет лицензией на шифрованную связь. В случае дистанционной активации режима пропажи через сотовую сеть аппарат обеспечивает экстренное стирание ключей информации.

К слову, американские военные для секретных переговоров также использовали гражданские модели мобильных телефонов, оснащенных криптографической защитой. Сейчас это Apple.

Ну а непосредственно армии достался «Акведук» – новая программа тактической радиосвязи 5-го поколения, сменившая «Арбалет». Эти радиостанции предназначены для обеспечения устойчивой помехозащищенной и разведзащищенной радиосвязью всех подразделений и частей от отделения (экипажа танка, БМП и т. д) до мотострелковой и танковой дивизии с дальностью связи до 30 километров в движении, до 70 км на стоянке в УКВ-диапазоне и до 350 км в КВ-диапазоне.

Семейство «Акведуков» обширное – это портативные, носимые и возимые радиосредства мощностью от 0,1 до 100 Вт, устройства технического маскирования информации.

Опробовали российские военнослужащие новые способы организации засекреченной связи и во время военной операции в Сирии. Здесь был впервые реализован новый способ организации засекреченной связи с использованием сетей операторов связи иностранных государств. С помощью такого канала командование российской группировки войск вело международные телефонные переговоры с участниками коалиции, а личный состав мог общаться с родными.

Как известно, стационарная сеть связи в Сирии была частично разрушена в ходе боевых действий. «Функциональная ее часть не удовлетворяла потребностям группировки по пропускной способности, а полевой компонент и вовсе практически отсутствовал», – заявил недавно начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Халил Арсланов.

В связи с этим российские военные специалисты наладили в Сирии устойчиво работающую сеть станций спутниковой связи. Была повышена мощность ретрансляторов и проведена работа по переориентации антенных систем спутников военной связи и двойного назначения.

В России сейчас разрабатываются радиостанции нового поколения и новейшие узлы связи, способные обеспечить взаимодействие аналоговых и современных цифровых станций.

Однако условия ведения сетецентрической войны предполагают обеспечение современной радиосвязью не только военной техники и группы военнослужащих, но и каждого бойца.

Об этом в Вооруженных силах мечтают последние лет десять. Первой такой радиостанцией, которая не только догнала, но и по некоторым параметрам превзошла зарубежные образцы, стала радиостанция Р-187П1 «Азарт», которая относится к системам связи 6-го поколения.

Помимо прочего она может работать в режиме ретранслятора, а еще показывает командиру местоположение каждого подчиненного благодаря встроенной системе геолокации GPS и ГЛОНАСС. Радиостанция принимает сигнал со спутника, телевизионный сигнал, волны всех оперативных служб. Рация обеспечивает передачу данных со скоростью 7,5 килобита в секунду, и с ее помощью можно позвонить на любой мобильный.

Засечь «Азарт» тоже невозможно – частоты меняются каждые 45 микросекунд. Кроме того, устройство отличается высокой устойчивостью к радиоэлектронному подавлению и передает информацию в цифровом виде.

Новинок в линейке радиостанций с повышенным уровнем защищенности информации разработанных для армии гораздо больше перечисленных. Одна закавыка – количество поступивших на вооружение весьма ограниченно. По крайней мере, в регулярных полках, в отличие от спецназа, ими обеспечены лишь офицеры взводного звена и ряд сержантов.

И, к слову, совместимость средств засекреченной связи между ФСБ и Минобороны установлена лишь на уровне командования и штабов разного уровня. То есть позвонить друг другу могут разве что генералы этих ведомств, а вот командиры пограничных сторожевиков вынуждены общаться со своими коллегами из ВМФ посредством открытой связи. Поэтому и возникла вся эта коллизия с публикацией переговоров во время керченского инцидента.

Главное – не сказать лишнего, враг-то подслушивает.

Автор: Виктор Сокиро