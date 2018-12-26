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Московские власти потратят на празднование Нового года около миллиарда руб.

10:36 26.12.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Московские власти планируют потратить на празднование Нового года почти 972 млн руб., сообщает РБК, основываясь на данные портала госзакупок.

Это примерно в полтора раза меньше, чем годом ранее, и в три раза меньше, чем в 2016 году.

Сокращение бюджета произошло прежде всего за счет уменьшения трат на художественную подсветку — на нее в прошлые годы только компания ОЭК, один из главных поставщиков электроэнергии в Москве, учрежденная столичным департаментом имущества, потратила почти полмиллиарда рублей. В этом году изданию удалось обнаружить только закупки на обслуживание, но не на установку оборудования.

Почти половина суммы, которую городские власти выделяют на празднование Нового года, пойдет на организацию гуляний: за концерты, ярмарки, елки они заплатят 428 млн руб. Значительная часть этой суммы — 197 млн руб. — приходится на ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество», которые организует подведомственное департаменту торговли и услуг ГБУ «Московские ярмарки». 

Темы: Москва, Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 16:34
Гость: Шило

Ну для Москвы это, детсадовские елки.
Даже задействованые девченки,на плече больше заработают.
26.12.2018, 16:24
Гость: гоша

А у нас в деревне больше шести рублей наверное на получится..
26.12.2018, 16:10
Гость: Фрейд нипричём.

Это оговорка по факту.
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