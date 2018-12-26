Московские власти потратят на празднование Нового года около миллиарда руб.
Московские власти планируют потратить на празднование Нового года почти 972 млн руб., сообщает РБК, основываясь на данные портала госзакупок.
Это примерно в полтора раза меньше, чем годом ранее, и в три раза меньше, чем в 2016 году.
Сокращение бюджета произошло прежде всего за счет уменьшения трат на художественную подсветку — на нее в прошлые годы только компания ОЭК, один из главных поставщиков электроэнергии в Москве, учрежденная столичным департаментом имущества, потратила почти полмиллиарда рублей. В этом году изданию удалось обнаружить только закупки на обслуживание, но не на установку оборудования.
Почти половина суммы, которую городские власти выделяют на празднование Нового года, пойдет на организацию гуляний: за концерты, ярмарки, елки они заплатят 428 млн руб. Значительная часть этой суммы — 197 млн руб. — приходится на ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество», которые организует подведомственное департаменту торговли и услуг ГБУ «Московские ярмарки».