Московские власти потратят на празднование Нового года около миллиарда руб.

10:36

Московские власти планируют потратить на празднование Нового года почти 972 млн руб., сообщает РБК, основываясь на данные портала госзакупок.

Это примерно в полтора раза меньше, чем годом ранее, и в три раза меньше, чем в 2016 году.

Сокращение бюджета произошло прежде всего за счет уменьшения трат на художественную подсветку — на нее в прошлые годы только компания ОЭК, один из главных поставщиков электроэнергии в Москве, учрежденная столичным департаментом имущества, потратила почти полмиллиарда рублей. В этом году изданию удалось обнаружить только закупки на обслуживание, но не на установку оборудования.

Почти половина суммы, которую городские власти выделяют на празднование Нового года, пойдет на организацию гуляний: за концерты, ярмарки, елки они заплатят 428 млн руб. Значительная часть этой суммы — 197 млн руб. — приходится на ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество», которые организует подведомственное департаменту торговли и услуг ГБУ «Московские ярмарки».