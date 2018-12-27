Зачем нам иконы вместо пушек?

Некоторые нововведения министра Шойгу озадачивают и вводят в ступор, явно требуя дополнительной информации



Изображение с сайта tvzvezda.ru

Итак, к окончанию 2018 года мы подходим не самым лучшим образом. У нас не будет «Арматы», у нас не будет Су-57, у нас не будет «Коалиции-СВ», у нас не будет отремонтированных аэродромов. У нас сорваны все планы по постройкам кораблей основных классов; только с катерами, на которые исправно ставятся китайские двигатели, всё более-менее.

Зато у нас будет в Алабино (в «Патриоте») храм на 6 тысяч человек. Главный храм Вооруженных сил.

Вообще, ситуация весьма странная, если честно. Все это, простите, напоминает Русско-японскую войну 1904-1905 годов, в которой мы одержали столь убедительную победу.

Ах, нет, победы не было. Было сокрушительное поражение на суше и на море, потеря зарубежных баз, бездарно утопленный флот и далее по списку. Наверное, маловато икон на передовую отправляли. Надо было больше.

Вот и сегодня мы с одной стороны слышим, что денег нет на то, денег нет на се, но на игрушки деньги исправно находятся. И не только деньги.

О деньгах я поговорю чуть ниже, тема тоже интересная будет.

А сейчас хотелось бы привести фразу, которую изрек министр обороны Шойгу и которую растиражировали уже многие услыхавшие.

«Чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», – сказал министр обороны России Сергей Шойгу членам общественного совета при своём министерстве про главный храм Министерства обороны в Кубинке. Спорить с министром никто не стал.

Оно и понятно, спорить с Шойгу нынче себе дороже.

Но вот беда, возникает вопрос: а где господин Шойгу возьмет эту трофейную немецкую технику? Мы, слава богу, 75 лет как с немцами не воевали. И не планируем вроде.

Наверное, речь идет о доразграблении фондов музея танковой техники в Кубинке, я вот так понял. Действительно, а что? Все равно экспозиция музея, посвященная Второй мировой, больше не экспозиция, поскольку все ценное перекочевало в парк «Патриот».

Значит, совершенно спокойно можно забрать все, что осталось, переплавить в ступеньки для храма и торжественно их прикрутить.

А можно и еще проще. Можно отлить из металлолома эти ступеньки, а изъятое из музея просто тихонько загнать за рубеж.

Чего, действительно, мелочиться? Подумаешь, какой-то там музей в Кубинке. Парк «Патриот» - вот главное! Все лучшее туда, и плевать, что Закон о музеях нарушен, мало ли что там одна из лучших коллекций мира была. Министр Шойгу захотел, чтобы в «Патриоте» все шикарно было – какой-то закон придумали…

Так что заберут из Кубинки что там осталось немецкого и в лучшем случае продадут в частные коллекции. И это будет действительно лучший исход, потому что в худшем реально сдуру переплавят.

А зачем нам какие-то там немецкие танки и БТР? Все, что должен знать настоящий российский патриот, – Т-34, лучший танк мира. Остальное от лукавого. А лукавого где лучше всего изгонять? Правильно, в храме.

Кстати, вот вам и храм. На 6 тысяч человек.

И ничего, что огромный храм будет стоять в месте, которое работает неделю в году. Ничего, что по мановению руки министра обороны привезут желающих помолиться. Как прокурорские в Крыму в свое время Николаю Романову еженедельно молитвы возносили, так теперь и в новом храме от желающих отбоя не будет. Весь Генштаб и все Минобороны. Как миленькие рванут.

И ничего, что такими темпами не останется даже для того, чтобы фильм четко снять, образцов. Что вообще печально при том уровне порнографии, который царит в нашем так называемом кинематографе.

А для остальных будет достаточно «Ворлд оф тэнкс» и прочих компьютерных игрищ.

Зато как приятно будет никогда не встать на ступени Главного Храма Вооруженных Сил России, которые отлиты из немецкой трофейной техники…

Кстати о храме, и, наконец, о самом главном: о деньгах.

Спасибо огромное газете «Красная Звезда», нашему главному органу Вооруженных сил! Если бы не работа коллег, то и мы бы никогда не дошли до того, о чем поговорим сейчас.

Итак, некоторое время назад «Красная Звезда» начала публикацию героических материалов на тему того, как они всем миром начали скидываться на храм.



Скриншот публикации в газете "Красная звезда" от 24.12.2018

Естественно, поток не может убывать, раз такая огромная цифра собранных средств присутствует. На самом деле, она, цифра, такой была с самого начала, и изменилась очень несильно. Миллиард семьсот миллионов с хвостиком.

А вот нам документ. Нет, Документ! Который, собственно, и объясняет наличие неиссякаемого потока желающих скинуться на храм в среде военных.



Изображение с сайта topwar.ru

Ну, как у нас в армии умеют назначать этих самых «добровольцев», думаю, никому рассказывать не надо. Каждый хоть раз да бывал в этой шкуре.

Обрадую ветеранов ВС СССР, ничегошеньки не изменилось.

Вот проблема-то… Раз в неделю, но добровольцев найди и представь! И ладно, если им, бедолагам, не надо реальных денег переводить (сейчас, уважаемые, чуточку осталось!), тогда только у журналиста голова будет болеть, что вложить в уста капитану с Сахалина, которому ну просто жизненно необходим предмет религиозного культа под Москвой.

Капитан Александр Дроздов, молодчага, как хорошо завернул! Как, понимаешь, здорово, что не в те времена живем, когда народ церковь грабила, десятину заставляла отдавать! А теперь какая красота, не 10% отдаешь, а сколько захочешь. Ну лепота же!

И самое интересное. Один миллиард семьсот миллионов рублей.

Вы все, уважаемые читатели, серьезно верите, что это «с миру по копеечке» скинулись? Серьезно?

А я вот вижу все это несколько под иным углом. «Внезапно» упавшие почти два миллиарда – это не продукт «сбрасывания всем миром». Это вполне нормально так рухнувшая в одночасье сумма на красивую игрушку. Откуда – третий вопрос, и не сильно-то он и важен, если только не из бюджета военного министерства. Если оттуда – печаль, есть нет – мне все равно, например, откуда Шойгу их нарыл.

Но я уверен, что это бюджет.

Именно потому, что потом начались эти красивые сказочки про то, что всем миром военные строят себе церковь. Именно поэтому требуется еженедельно представлять на публику тех, кто якобы жертвует на постройку церкви.

Это наши не построенные «Арматы».

Это наши не взлетевшие Су-57.

Это не отремонтированные к 2018 году аэродромы по всей России.

Нет, конечно, 1,7 миллиарда – это не деньги по нашей жизни. Это, скажем так, мелочи. Это всего-то полтора десятка новых Т-90, если так перевести.

Но сам подход удивляет. Иконы вместо снарядов – это уже было. И осталось в истории не в лучшем свете.

Почему-то не хочется повторения, особенно сейчас.