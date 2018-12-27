Минтруд спрогнозировал увольнение более 230 тыс. россиян

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Около 230 тыс. жителей России могут лишиться работы в течение трех ближайших месяцев, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитическую записку министерства труда и социальной защиты (Минтруд) РФ.

Данный документ предоставлен в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Свой прогноз Минтруд базирует на результатах опроса порядка 46 тысяч организаций, где работают в общей сложности порядка 12 млн человек. Риском увольнения в ведомстве считают планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени.

По прогнозам Минтруда, под наибольшим рисклм укольнения - около 30,5 тысяч сотрудников - находятся работники финансовой и банковской сфер. В транспортной сфере работу могут потерять около 27,7 тысяч сотрудников. В сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники под сокращение могут попасть порядка 16,6 тысяч человек.

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, отмечает Минтруд. Большинство увольнений придется на Москву и Санкт-Петербург.