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Минтруд спрогнозировал увольнение более 230 тыс. россиян

07:41 27.12.2018
Минтруда и соцзащиты РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Около 230 тыс. жителей России могут лишиться работы в течение трех ближайших месяцев, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитическую записку министерства труда и социальной защиты (Минтруд) РФ.

Данный документ предоставлен в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Свой прогноз Минтруд базирует на результатах опроса порядка 46 тысяч организаций, где работают в общей сложности порядка 12 млн человек. Риском увольнения в ведомстве считают планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени.

По прогнозам Минтруда, под наибольшим рисклм укольнения - около 30,5 тысяч сотрудников - находятся работники финансовой и банковской сфер. В транспортной сфере работу могут потерять около 27,7 тысяч сотрудников. В сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники под сокращение могут попасть порядка 16,6 тысяч человек.

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, отмечает Минтруд. Большинство увольнений придется на Москву и Санкт-Петербург.

Темы: Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.12.2018, 12:51
Гость: Вас по-хорошему

просили: скажите спасибо бизнесменам.
27.12.2018, 12:46
Гость: Все под контролем.

Это 2 нацпроект. 1 было повышение пенсионного возраста. Осталось 10.
27.12.2018, 12:22
Гость: XeX

Что хохлушку Матвиенко хочешь на ист. родину отослать?
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