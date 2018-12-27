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Минтруд опроверг информацию о грядущих «массовых увольнениях»

12:36 27.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Информация в СМИ о "массовых увольнениях" не соответствует действительности, ситуация на рынке труда стабильная и резкого роста безработицы не ожидается, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Ранее газета "Известия" опубликовала материал о том, кто может попасть под сокращение в новом году. В нем говорилось, что больше всего рискуют работники финансовой и банковской сферы. За ними следуют сотрудники транспортной отрасли и те, кто занят на производстве электрооборудования. Всего, по данным издания, потерять работу могут 230,8 тысячи россиян. Данные приводились со ссылкой на прогноз Минтруда.

"Минтруд еженедельно в рамках текущей деятельности проводит мониторинг рынка труда. Он базируется на информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели в органы службы занятости. Информация газеты "Известия", что Минтруд проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности", — прокомментировали в ведомстве.

Численность планируемых увольнений отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе: в целом динамика движения рабочей силы остается стабильной в течение последних лет, добавили в министерстве.

Также не соответствуют действительности утверждения СМИ, что "в Минтруде назвали попадающие под сокращение профессии в 2019 году". В пресс-службе подчеркнули, что отслеживают риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям.

В Минтруде напомнили, что в конце ноября в органах службы занятости состояли на учете в качестве безработных 661 тысяча человек, что на 9,7% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.

По состоянию на 1 декабря уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения. В 2017-м был один процент.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018-м, то есть не превысит 3,6 миллиона человек.

Темы: Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 17:10
Гость: Массово не будет

Будут по 3-4 человека каждый день сокращать.Уже полтора года так делают у нас в конторе. Причем, сокращают тех, кто давно работает. Причин две, обе не озвучиваются, но они на слуху.
1.Человек, работающий в компании давно имеет большую зарплату, это естественно. Его надо убрать, а на его место взять пусть послабее, зато дешевле.
2.За 10-15 лет в компании сотрудник обрастает связями, в т.ч и коррупционными.Доказательства на уровне highly likely.
27.12.2018, 15:34
Гость: Причем здесь

какой то мин? Увольнять будут работодатели. Мина это не коснется.
27.12.2018, 15:18
Гость: такс

Они перепутали вымирание с увольнением
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