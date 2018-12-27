МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

10:50

Министерство внутренних дел РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от практики его продления каждые пять лет. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов», — говорится в пояснении к инициативе.

Общественное обсуждение законопроекта будет идти до 9 января 2019 года. Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.

Постоянное проживание иностранцев в России регулируется законом «О правовом положении иностранных граждан». По ст. 8 этого документа до получения вида на жительство иностранец должен прожить в стране не менее одного года по разрешению на временное проживание. Далее он может получить вид на жительство на пять лет.

Не позднее чем за два месяца до истечения этого срока иностранец может подать заявление о продлении вида на жительство еще на пять лет.