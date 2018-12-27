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МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

10:50 27.12.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство внутренних дел РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от практики его продления каждые пять лет. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов», — говорится в пояснении к инициативе.

Общественное обсуждение законопроекта будет идти до 9 января 2019 года. Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.

Постоянное проживание иностранцев в России регулируется законом «О правовом положении иностранных граждан». По ст. 8 этого документа до получения вида на жительство иностранец должен прожить в стране не менее одного года по разрешению на временное проживание. Далее он может получить вид на жительство на пять лет.

Не позднее чем за два месяца до истечения этого срока иностранец может подать заявление о продлении вида на жительство еще на пять лет.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Миграционная политика в России, Погранично-визовые вопросы в России, МВД России
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 18:56
Гость: !

главное, чтобы азиатскому быдлу и закавказским ворам в законе было удобно
27.12.2018, 17:50
Гость: чего взбелинились дебилы?

Комментаторы хреновы. Вы в курсе, что в России сотни тысяч русских живут без гражданства по 10 лет и более?
27.12.2018, 17:24
Гость: Русфанат

Иностранец иностранцу - рознь. Русским, белорусам и малороссам нужно не то что вид на жительстьво - нужно гражданство давать по первому требованию! В какой бы стране они не жили. Потому что Россия - страна русских! Россия - "Русский дом" всего мира. Это было обозначено ещё в "брежневской" Конституции РСФСР 1978 года.
Насчёт остальных: бывших граждан СССР и их детей можно привечать продлением вида на жительства. А все остальные - как у Булгакова: "...В очередь сукины дети! В очередь!..."
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