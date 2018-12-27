СК проверит все уголовные дела с оправдательными приговорами в Москве

08:20

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить материалы всех уголовных дел, по которым столичные суды вынесли оправдательные приговоры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СК.

По данным агентства, Бастрыкин отдал это распоряжение "в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества". Он также распорядился проверить материалы дел, которые московские суды вернули следствию.

"Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа. Ее цель - тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и исходя из этого дать оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

В случае, если будет установлено, что следователи провели некачественную работу по сбору доказательной базы, к ним будут применяться меры дисциплинарного характера, сообщает СК.

Речь идет об уголовных делах, расследованных московскими подразделениями СК.