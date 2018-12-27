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СК проверит все уголовные дела с оправдательными приговорами в Москве

08:20 27.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить материалы всех уголовных дел, по которым столичные суды вынесли оправдательные приговоры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СК.

По данным агентства, Бастрыкин отдал это распоряжение "в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества". Он также распорядился проверить материалы дел, которые московские суды вернули следствию.

"Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа. Ее цель - тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и исходя из этого дать оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы СК.

В случае, если будет установлено, что следователи провели некачественную работу по сбору доказательной базы, к ним будут применяться меры дисциплинарного характера, сообщает СК.

Речь идет об уголовных делах, расследованных московскими подразделениями СК.

Темы: Расследование преступлений в России, Судебная система в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 12:07
Гость: Частушки

в студию!
27.12.2018, 11:24
Гость: Мимо проходил

Сотрудников, которые возбудили уголовные дела на невиновных людей (оправданных судом), надо сажать или увольнять. Надеюсь в этом будет заключаться проверка.
27.12.2018, 10:57
Гость: вновь о судах и СК

форум-мск,"Судья Криворучко отказался разъяснять, что значит его приговор"
====
Если вы поняли (а что тут можно не понять?), то если осуждённому что-то непонятно в приговоре, то он заявляет судье, вынесшему приговор (в моём случае – судье тверского суда А.В. Криворучко), ходатайство с просьбой разъяснить, что суд имел в виду. И судья назначает заседание, в котором осуждённый имеет право присутствовать, и суд разъясняет приговор. Это требование закона. Но у нас же судьи это преступное сообщество, которое плюёт на закон. Кстати, 15 декабря 2017 года, на заседании Мосгорсуда, рассматривающего наши апелляционные жадобы, участвовавший в заседании прокурор Исаченков, подтвердив, что в приговоре есть неясности, предложил:.....
Вот я и поступил согласно «ст.ст. 397-399 УПК РФ». Но когда я написал Криворучко ходатайство о разъяснении приговора, то Криворучко, само собой, плюнул на закон, что, в конце концов, вынудило меня обратиться к Бастрыкину, поскольку против судей возбудить уголовное дело может только Председатель следственного комитета. Это тоже, конечно, тот ещё служитель закона, но ведь других-то нет!
Итак, вот заявление, которое я для удобства чтения не выделяю курсивом:...
Я, разумеется, понимаю, сколько толку будет от этого заявления, но ведь если его не подать, то толку будет ещё меньше, не так ли?
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