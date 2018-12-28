Кадыров рассказал о скором возвращении 30 детей из Ирака в Россию

09:43

Самолет с 30 детьми из Ирака прибудет в Россию 30 декабря. Это мальчики и девочки из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка из Чечни, по одному из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — написал политик.

Кадыров отметил, что организации рейса удалось добиться путем «титанической работы», которая велась целый год по поручению президента России Владимира Путина. По его словам, операция разрабатывалась в условиях секретности, поскольку «любое слово и неосторожный шаг могли повредить делу».

Глава Чечни также поблагодарил за содействие министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Минобороны Сергея Шойгу и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

«Заверяю президента Владимира Путина, что мы приложим все силы, чтобы все дети России, находящиеся в Сирии и Ираке, оказались на Родине», — заключил Кадыров.

С 2017 года уже около 100 женщин и детей вернулись из Ирака и Сирии при содействии властей Чечни. Домой удалось вернуть жителей Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Чечни, Твери, Нижневартовска, а также нескольких граждан Казахстана и Узбекистана.