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Кадыров рассказал о скором возвращении 30 детей из Ирака в Россию

09:43 28.12.2018
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Самолет с 30 детьми из Ирака прибудет в Россию 30 декабря. Это мальчики и девочки из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка из Чечни, по одному из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — написал политик.

Кадыров отметил, что организации рейса удалось добиться путем «титанической работы», которая велась целый год по поручению президента России Владимира Путина. По его словам, операция разрабатывалась в условиях секретности, поскольку «любое слово и неосторожный шаг могли повредить делу».

Глава Чечни также поблагодарил за содействие министра иностранных дел Сергея Лаврова, главу Минобороны Сергея Шойгу и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

«Заверяю президента Владимира Путина, что мы приложим все силы, чтобы все дети России, находящиеся в Сирии и Ираке, оказались на Родине», — заключил Кадыров.

С 2017 года уже около 100 женщин и детей вернулись из Ирака и Сирии при содействии властей Чечни. Домой удалось вернуть жителей Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Чечни, Твери, Нижневартовска, а также нескольких граждан Казахстана и Узбекистана.

Темы: Ирак, Чечня, Дети, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 16:34
Гость: дети в Россию папы на Украину

Детей возвращают в Россию,а их бородатые папы из ИГИЛ в количестве двух батальонов помогают Украине воевать против Донецка и Луганска.
Понятно что дети не виноваты,но и их родители тоже должны возвращаться в Россию и проверяться компетентными органами со всеми вытекающими последствиями.
28.12.2018, 12:42
Гость: Почему

они там оказались? Это дети боевиков? А женщины - жёны воевавших в Сирии? Очевидно, что воевали они не на нашей стороне, иначе не было бы таких сложностей с их возвращением. Жен и детей вернули, боевики сами подтянутся? Зачем? Что он ззадумал?
28.12.2018, 12:34
Гость: Белая Русь

Дай бог, чтобы большая часть этих деток стали достойными людьми, а не пошли по стопам их биологических отцов и матерей.
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