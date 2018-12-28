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Эрдоган прилетит к Путину обсуждать важные изменения в Сирии

15:44 28.12.2018
Путин и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов прилететь в Россию для того, чтобы обсудить с Владимиром Путиным меняющийся на глазах расклад сил в Сирии.

Речь идет о входе частей Армии Сирии в прежде подконтрольный войскам США Манбидж. Это делается для того, чтобы после ухода американцев этот регион провинции Алеппо не ушёл под контроль войск Эрдогана и протурецких боевиков.

«После визита (турецкой) делегации в Россию я могу провести с (Владимиром) Путиным встречу по Сирии в Москве или Сочи. Наша делегация также обсудит в Москве ситуацию в Манбидже», - заявил Эрдоган в ходе выступления, которое транслировало центральное турецкое телевидение, сообщает «Русская Весна».

Известно, что в состав турецкой делегации, которая отправится в Москву утром в субботу, войдут министры иностранных дел, национальной обороны, глава турецкой разведки, спецпредставитель президента страны и посол Турции в Москве.

В своей речи Эрдоган назвал последние события в Манбидже «попыткой повлиять на ситуацию в регионе».

Темы: Россия, Сирия, Турция, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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28.12.2018, 17:47
Гость: Мурик Али-баба

Американские войска находятся в Манбидже и вместе с французами патрулируют город.Асадовские головорезы не решаются войти в город,но решение Трампа очень
странное.Америка бросает на произвол судьбы своих верных союзников-курдов.То
что творят сирийские гестаповцы на захваченных территориях они явно повторят
против курдских героев.
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