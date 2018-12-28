Крепость Крым: российские Вооруженные силы и вероятный противник

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов раскрыл данные о составе российских Вооружённых сил в Крыму



Фото с сайта crimea.gov.ru

На полуострове, по его словам, создана, "самодостаточная группировка войск" в составе военно-морской базы, армейского корпуса и двух дивизий: одна - противовоздушной обороны, а вторая - авиационная.

Пополнение в виде 6‑и подводных лодок, 3‑х дивизионов береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" получил Черноморский флот России, к которому также были приписаны фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров", вооружённые крылатыми ракетами "Калибр".

Уже к 2020 году на Черноморском флоте планируется иметь 24 носителя ракет "Калибр". Совсем недавно в Крыму встал на боевое дежурство второй зенитно-ракетный полк, вооружённый ЗРК С-400, а также МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".

Согласно данным ГРУ Генштаба ВС РФ в Крыму сегодня развёрнуто более 32 тыс. военнослужащих, 613 танков и бронетранспортёров, 162 артиллерийские системы, около 100 боевых самолётов, 56 вертолётов, 16 береговых комплексов, 34 боевых корабля и шесть подводных лодок.

В результате наши западные "партнёры" развернули информационную кампанию относительно "чрезмерной милитаризации" Крымского полуострова.

Чтобы понять, насколько она оправдана, следует рассмотреть силы вероятных противников России в Черноморско-азовском регионе.

Конечно, в первую очередь это Украина, которая в 2014 году потеряла Крым и до сих пор не признаёт эту потерю, и всячески подчёркивает готовность вернуть себе полуостров любой ценой.

Безусловно, угроза Крыму исходит и от вооружённых сил стран НАТО (в первую очередь США), которые полностью солидаризовались с Украиной и оказывают ей масштабную военную помощь.

В Черноморском регионе НАТО представлено Румынией, Болгарией и Турцией, которые в угрожаемый период предоставят свою инфраструктуру войскам НАТО и сами примут долевое участие в войне. Кроме того, с НАТО тесно координирует свою позицию Грузия. Её военное значение ничтожно, но упомянуть о её позиции необходимо.

В определённой мере угроза исходит и от Турции, которая, хотя и является членом НАТО, но ведёт свою независимую политику в регионе и стремится вернуть себе статус региональной державы, ностальгируя по временам Османской империи.

Турецкое руководство категорически не приняло переход Крыма под российскую юрисдикцию, которая сорвала собственные планы турок по формированию крымской протурецкой татарской автономии и разделе Крыма по "кипрскому сценарию".

Как мы видим, противники перед нами достаточно грозные.

Прежде всего, страны НАТО, чьи силы кратно превосходят всю нашу военную группировку на юго-западном направлении. Одна только Турция способна за несколько месяцев сформировать на черноморском направлении экспедиционные силы численностью до 100 000 военнослужащих. А с учётом армий Болгарии, Румынии и переброски сюда американских экспедиционных сил, численность этой "международной коалиции", как любят называть американцы такие сводные команды, может достигнуть 150 000 человек.

Второй по силе, но первой по угрозе, является украинская армия, которая развернула в приграничных с Крымом районах группировку численностью более 60 000 солдат и офицеров.

При этом очевидно, что эти 60 000 будет правильно приплюсовать к американской коалиции, которая, собственно, и может быть сформирована лишь как активная поддержка официальному Киеву для "восстановления территориальной целостности Украины".

В техническом отношении это будут крайне разнородные силы.

Если армию США можно без всякой натяжки называть передовой армией мира, армией XXI века, то турецкая армия, несмотря на большую численность, в техническом отношении не сильно ушла от армий второй половины ХХ века. Украинская армия находится в ещё худшем состоянии, чем турецкая, испытывая острый дефицит не только современной техники, но и во­оружения вообще.

Вооружённые силы Болгарии и Румынии - это опереточные армии, чей боевой потенциал более чем условен. Тем не менее в составе такой коалиции может быть развёрнуто до 500 танков, до 300 орудий и до 200 боевых самолётов, с учётом усиления объединённых ВВС американской авиацией.

Отдельная тема - флот.

Сегодня флот НАТО представлен здесь турецкими ВМС, которые являются и вполне современными, и численно превосходящими российский Черноморский флот.

Так же сюда могут быть переброшены по согласованию с турками корабли других стран НАТО: США, Великобритании и Франции, - что позволит Cевероатлантическому альянсу иметь полное превосходство на море.

Если посмотреть на карту Чёрного моря, то сразу видно, что Крымский полуостров почти на треть "вдвинут" в него и делит море на два бассейна. При этом, максимальная стратегическая "глубина" этих бассейнов не превышает 550 километров, а по прямой от Крыма до турецкого берега вообще всего 260 километров.

Ещё сорок лет назад такие дальности позволяли кораблям Турции и других стран НАТО чувствовать себя относительно уверенно, находясь вне зоны поражения советских ракет. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом.

На вооружении российской армии и ВМФ встали самые современные ракетные комплексы, чьи боевые радиусы не только полностью перекрыли Чёрное море, но и на многие сотни километров ушли вглубь территорий стран НАТО.

Развёрнутые в Крыму, они до нуля обесценивают любую военно-морскую группировку, которая может приблизиться к крымским берегам и нанести удар из акватории Чёрного моря, находясь как на ладони перед нашими средствами обнаружения и наведения.

При этом обнаружить и уничтожить наши комплексы, в условиях горно-лесистой местности Южного берега Крыма крайне затруднительно. А учитывая многие десятилетия инженерной подготовки района в советское время и наличие десятков подземных укрытий, фортов и позиций, это почти невозможно.

Что же в сухом остатке?

В сухом остатке для НАТО - крайне туманные перспективы любой успешной операции в причерноморском бассейне. А в условиях дальнейшего укрепления обороноспособности Крыма, накопление здесь достаточных материальных запасов для ведения вой­ны, это, вообще, сценарий для голливудской сказки.

В реальности же, никаких перспектив нанести здесь России военное поражение нет. И уж тем более нет никаких перспектив у Украины "вернуть Крым". Крым наш!