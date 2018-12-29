Путин уволил прокурора Москвы

15:49

Президент Владимир Путин уволил прокуроров Москвы Владимира Чурикова и Курганской области Игоря Ткачева.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Викторовича Чурикова и прокурора Курганской области государственного советника юстиции 2 класса Игоря Викторовича Ткачева», - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Чуриков работал на должности прокурора Москвы с сентября 2015 года, до этого он на протяжении пяти лет был прокурором Волгоградской области. О приемнике Чурикова Генпрокуратура не рассказала, сообщает «Право.ру».

Помимо увольнений, Путин назначил нескольких прокуроров: Александр Воронин стал прокурором Иркутской области, Сергей Лежников - Тверской области, а Игорь Мельников - Восточно-сибирским транспортным прокурором.