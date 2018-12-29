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Путин уволил прокурора Москвы

15:49 29.12.2018
Фото с сайта mosproc.ru
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Президент Владимир Путин уволил прокуроров Москвы Владимира Чурикова и Курганской области Игоря Ткачева.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Викторовича Чурикова и прокурора Курганской области государственного советника юстиции 2 класса Игоря Викторовича Ткачева», - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Чуриков работал на должности прокурора Москвы с сентября 2015 года, до этого он на протяжении пяти лет был прокурором Волгоградской области. О приемнике Чурикова Генпрокуратура не рассказала, сообщает «Право.ру».

Помимо увольнений, Путин назначил нескольких прокуроров: Александр Воронин стал прокурором Иркутской области, Сергей Лежников - Тверской области, а Игорь Мельников - Восточно-сибирским транспортным прокурором. 

Темы: Москва, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.12.2018, 16:42
Гость: под Новый год по-ельцински

Великое дело бы сделать изволил:
Себя самого добровольно уволил,
Дабы неизбежный не вспыхнул майдан
Столь гнусно обманутых им россиян!
29.12.2018, 16:07
Гость: Время Ч.

Лучше так - "Путин посадил на кол прокурора Москвы", "Чубайс и Греф биты батогами и повешены на воротах".
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