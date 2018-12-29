Минэкономразвития решило упростить процедуру банкротства физлиц

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Министерство экономического развития (МЭР) работает над законопроектом, который упростит процедуру банкротства физических лиц, сумма долгов которых составляет от 50 000 до 700 000 руб.

Законопроект МЭР опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Заявление о признании гражданина банкротом по упрощенной процедуре может быть подано должником и кредитором. При этом решение о признании гражданина банкротом и о введении реализации имущества по упрощенной процедуре может быть принято арбитражным судом без вызова сторон и без проведения судебного заседания в течение пяти рабочих дней с даты принятия заявления гражданина о признании его банкротом по упрощенной процедуре», – говорится в пояснительной записке к документу.

В нём уточняется, что процедуры банкротства «оказались недоступны для значительного числа должников, находящихся в действительно затруднительном положении и не имеющих средств в том числе на проведение процедуры банкротства в её существующем виде».

Также в ходе упрощенной процедуры банкротства гражданина не является обязательным проведение собрания кредиторов, не проводятся анализ его финансового состояния и выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

На основании ходатайства участвующих в деле лиц можно будет перейти с упрощенной системы на общую процедуру, которая обычно применяется в случае, если у предполагаемого банкрота нашли значительные активы, сообщает «Право.ру».

Процедура банкротства физических лиц была введена 1 октября 2015 года. Под неё попадают граждане с долгами не менее 500 000 руб. и просрочками по выплатам более трех месяцев, либо те, чей долг меньше 500 000, но при условии, что они могут доказать свою неплатежеспособность перед кредитором.

Подать на банкротство, помимо самих граждан, могут и их кредиторы.