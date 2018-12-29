Кремль ответил на вопрос о планах воссоединения с Белоруссией

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В Кремле ответили на вопрос, есть ли у Москвы планы по воссоединению с Белоруссией. Стороны, как указал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в настоящий момент «движутся навстречу друг другу, а не в одну сторону», передает корреспондент РБК.

Существует договор 1999 года «О создании Союзного государства», напомнил официальный представитель Кремля. По этому соглашению, Россия и Белоруссия создают «надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством».

Поэтому речь в данном случае о присоединении Белоруссии к России не идет, подчеркнул Песков.

На последних встречах глав двух государств — Владимира Путина и Александра Лукашенко, по словам представителя Кремля, среди прочих обсуждались вопросы, связанные с потерями Белоруссии от проводимого в России налогового маневра, пишет РБК. Тематика и проблематика дальнейшей интеграции стран в рамках Союзного государства — это параллельные вопросы, они «не завязаны» друг на друга, заверил он.

Успешным результатом переговоров Путина и Лукашенко Москва, по словам Пескова, будет считать итог, который позволит совершить «еще один шаг в сторону развития союзнических отношений».

За последнюю неделю лидеры России и Белоруссии встречались дважды, 25 и 29 декабря. ​Первой встрече предшествовали заявления Лукашенко, что он не будет больше называть Россию братским государством. «Якобы [в России к власти] пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо, — отмечал президент республики, — что же, будем партнерами».

После этого на переговорах с Путиным, как рассказывал глава российского Минфина Антон Силуанов, политики обсуждали изменения в области налогообложения и нефтегазового сектора: стоимость российской нефти должна увеличиться для Белоруссии после завершения в стране налогового маневра, согласно которому к 2024 году постепенно будут обнулены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты (сейчас составляют 30–100% от нефтяной пошлины в зависимости от вида нефтепродукта). Помимо этого согласно изменениям в законодательстве в России будет повышен налог на добычу полезных ископаемых.

На второй встрече Путин, по его словам, предложил Лукашенко обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей между государствами.