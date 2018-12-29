СК возбудил дело после схода снежной лавины в Хабаровском крае

10:19

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после схода лавины на людей в Хабаровском крае.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России", — цитирует Газета.RU сообщение ведомства.

Сход снежных масс произошел в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края в районе штольни открытого типа золотодобывающего АО "Многовершинное" (входит в группу компаний Highland Gold Mining). В результате схода под завалом оказался один сотрудник предприятия. Для его поиска к месту схода снега направились еще 9 человек из сотрудников администрации "Многовершинного", затем произошел второй сход снега, засыпавший эту группу.

Таким образом, под снежными массами оказались 10 человек. Ранее живыми нашли восемь человек, но один впоследствии скончался. Тело еще одного было найдено под снегом.

Последний из оказавшихся под снежной лавиной в Хабаровском крае заблокирован в бытовке на территории открытой штольни, где произошел сход лавин, сообщили агентству "Интерфакс" в АО "Многовершинное". Его жизни ничего не угрожает.