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Трамп пригрозил трем странам из-за потока мигрантов

10:21 29.12.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую поддержку трём странам Латинской Америки: Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

Причиной этого называется поток мигрантов, которые направляются из этих стран в Соединенные Штаты.

«Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Сейчас в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов - прим. ред.), и они ничего не делают. Мы будем отсекать всю помощь этим трём странам», - цитирует Трампа «Русская весна» со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Темы: Дональд Трамп, США
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