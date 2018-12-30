В аэропорту Самары застряли 240 пассажиров рейсов «Ижавиа»

17:09

Рейсы авиакомпании "Ижавиа" в Сочи и Симферополь задержаны в самарском аэропорту "Курумоч" более чем на восемь часов, вылета ждут около 240 пассажиров, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

"Эти рейсы выполняются из Екатеринбурга и Челябинска с посадкой в Самаре. В Самару они прилетели рано утром, пассажиров выгрузили и с тех пор у них нет никакой информации о том, что происходит. Вылет в Сочи был запланирован на 7:10, в Симферополь - на 7:25. Сейчас на онлайн-табло время вылета указано 17:00 и 17:25 соответственно, но оно все время сдвигается", - рассказала она.

Тюрина сообщила, что обстановка в аэропорту напряженная, стойку информации охраняют сотрудники полиции.

"Всего застряло около 240 человек. Часть жителей Самары, которые должны были лететь на этих рейсах, купили билеты со стыковками в Москве и улетели. Но пассажиры из других городов остаются в аэропорту. Сначала была информация, что всех расселят в отели. Потом появились слухи, что авиакомпания не заплатила аэропорту за заправку самолетов, и сейчас ведет переговоры об оплате", - добавила она.

Тюрина подчеркнула, что пассажиры летят на новогодние каникулы в Сочи и Крым, многие из них с детьми.