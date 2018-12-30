Полиция задержала попутчика пропавшей девушки‐водителя BlaBlaCar

12:58

Стражи порядка задержали в Москве предполагаемого попутчика исчезнувшего директора ресторана сети Burger King Ирины Ахматовой, сообщили в московском управлении Следственного комитета РФ. Девушка бесследно пропала после того, как решила подвезти мужчину через сервис BlaBlaCar.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действия и оперативно-розыскным мероприятиям установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно причастный к безвестному исчезновению женщины», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подозреваемый будет доставлен в отдел для проведения следственных действий. В настоящее время правоохранительные органы пытаются выяснить местонахождение пропавшей.

По информации СМИ, попутчик девушки ранее был судим за изнасилование и мошенничество. Отмечалось, что он вышел на свободу всего несколько лет назад.

Ирина исчезла вечером 23 декабря, подобрав после работы попутчика на станции метро «Анино». После этого на связь девушка не выходила.

Последний раз ее телефон был доступен под Серпуховом. Затем мобильник включился уже на следующее утро в Ярославле. Там же 26 декабря полиция обнаружила машину Ирины, однако самой девушки там не было. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».