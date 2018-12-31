ФСБ задержала в Москве американского шпиона

13:23

28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

В настоящее время следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»).

Наказание по данной статье предусматривает от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Ведутся необходимые следственные действия.