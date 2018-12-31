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ФСБ задержала в Москве американского шпиона

13:23 31.12.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
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28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

В настоящее время следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»).

Наказание по данной статье предусматривает от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Ведутся необходимые следственные действия.

Темы: Разведка и шпионаж в мире, Российские спецслужбы и разведка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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31.12.2018, 16:10
Гость: Ивану

Вань, а у тебя и список имеется, да? Опасно жить, обладая такой информацией. Им ведь, шпиёнам, раз плюнуть - человека укокошить. Помнишь кино про "резидента"? Ой, не завидую я тебе, не завидую. И зачем ты раскрылся то?)
31.12.2018, 15:13
Гость: В. Высоцкий

Опасаясь контрразведки,
Избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках —
Чтоб не делать отпечатков, —
Жил в гостинице "Совейской" несовейский человек.

Джон Ланкастер в одиночку,
Преимущественно ночью,
Щёлкал носом — в нём был спрятан инфракрасный объектив;
А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив:

Например, клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад,
Искаженный микроплёнкой,
ГУМ стал маленькой избёнкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
...
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек:
Обезврежен он, и даже
Он пострижен и посажен.
А в гостинице "Советской" поселился мирный грек.
31.12.2018, 14:44
Гость: ВДВ

Первый пошёл в обменный фонд!
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