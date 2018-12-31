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Очевидцы рассказали подробности взрыва в жилом доме в Магнитогорске

12:31 31.12.2018
Фото с сайта vesti.ru
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Между взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске и обрушением подъезда прошло несколько минут, благодаря чему некоторые жильцы смогли покинуть квартиры.

"В шесть утра проснулись от взрыва. То есть была какая-то вспышка. Потом мы, естественно, выбежали на балкон, начали смотреть, что произошло, но было темно и непонятно, что случилось. Но потом через некоторое время мы услышали крики: "Вызывайте скорую, пожарных!", — рассказала очевидец трагедии РИА Новости.

По ее словам, сначала не было понятно, что произошло, люди начали выбегать из дома — и только тогда заметили разрушения.

"Обрушился один подъезд с последнего по первый этаж. Мы сначала в темноте думали, что часть, потому что с другой стороны дома он был целый, не было видно. <…> Уже когда взошло солнце, увидели, что с главной стороны проспекта осталась просто одна панельная стена. Все, что было внутри, все вниз ушло", — уточнила женщина.

ЧП произошло в 06:02 по местному времени (04:02 по Москве). По предварительной версии, взрыв бытового газа произошел на втором этаже, где расположены торговые помещения. В результате обрушилась левая секция подъезда с третьего по десятый этаж, всего 24 квартиры. 

Эвакуированных жителей дома разместили в школах, спасатели продолжают разбор завалов.

На данный момент, как уточнили в пресс-службе губернатора Челябинской области, известна судьба 52 человек из 120 проживавших в подъезде. Жертвами трагедии стали четыре человека, 16 эвакуировано, в том числе семеро детей, 28 жильцов вышли на связь, сообщают "Вести". В больнице находятся четверо пострадавших.

Таким образом, остается неизвестной судьба 68 человек.

Темы: Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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31.12.2018, 19:43
Гость: 123

на самом деле, очень странно что такие сильные разрушения.
газ тяжелее воздуха, он НЕ поднимается наверх.
для того что бы газ взорвался, на самом деле нужна приличная концентрация - вонь будет стоять такая, что глаза слезиться будут.. кто то бы обязательно проснулся бы, незаметить невозможно.
даже если представить что это газ взорвался, нужна Энергия которая выделилась при взрыве, достаточная для разрушения Железобетонных конструкций целого подьезда - нереальная вещь даже при прямом попадании авиабомбы ..
просто посмотрите кадры разрушений после бомбежек укронацистов на донбасе.. блочные дома стоят даже после прямых попаданий снарядов и бомб.
тухлая какая то история.
31.12.2018, 18:55
Гость: Ответ для ВВВ

"А чё в СССР дома от гада не взрывались"- Потому, что в СССР гадов, от которых взрываются дома, не было!
31.12.2018, 18:07
Гость: п.в.м.

Сплоховал Ленин. надо было подложить бомбу под Алекс. Павловича, чтобы не вонял.
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