Очевидцы рассказали подробности взрыва в жилом доме в Магнитогорске

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Между взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске и обрушением подъезда прошло несколько минут, благодаря чему некоторые жильцы смогли покинуть квартиры.

"В шесть утра проснулись от взрыва. То есть была какая-то вспышка. Потом мы, естественно, выбежали на балкон, начали смотреть, что произошло, но было темно и непонятно, что случилось. Но потом через некоторое время мы услышали крики: "Вызывайте скорую, пожарных!", — рассказала очевидец трагедии РИА Новости.

По ее словам, сначала не было понятно, что произошло, люди начали выбегать из дома — и только тогда заметили разрушения.

"Обрушился один подъезд с последнего по первый этаж. Мы сначала в темноте думали, что часть, потому что с другой стороны дома он был целый, не было видно. <…> Уже когда взошло солнце, увидели, что с главной стороны проспекта осталась просто одна панельная стена. Все, что было внутри, все вниз ушло", — уточнила женщина.

ЧП произошло в 06:02 по местному времени (04:02 по Москве). По предварительной версии, взрыв бытового газа произошел на втором этаже, где расположены торговые помещения. В результате обрушилась левая секция подъезда с третьего по десятый этаж, всего 24 квартиры.

Эвакуированных жителей дома разместили в школах, спасатели продолжают разбор завалов.

На данный момент, как уточнили в пресс-службе губернатора Челябинской области, известна судьба 52 человек из 120 проживавших в подъезде. Жертвами трагедии стали четыре человека, 16 эвакуировано, в том числе семеро детей, 28 жильцов вышли на связь, сообщают "Вести". В больнице находятся четверо пострадавших.

Таким образом, остается неизвестной судьба 68 человек.