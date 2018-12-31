С 2019-м!: В год Свиньи главное - сохранить человеческое лицо

21:56

После «собачьих» испытаний нам предстоит пережить еще более сложный период

Наша огромная страна уже начала отмечать наступление 2019 года. Дальний Восток уже поднимает фужеры за год уходящий.



© KM.RU, Алексей Белкин

Да, итоговые слова большинства из нас к бою курантов не у всех будут самыми радостными. Для тех же дальневосточников, которым показали, как власть будет насаждать и давить, чтобы только протолкнуть «своего», послушного человека на должность губернатора и как она может заставить людей замолчать. Для уральцев, которые переживают огромную трагедию из-за событий в Магнитогорске.

Уже много сказано про самые непопулярные решения и реформы, которые пытаются прикрыть бравурными отчетами и в которые никто не верит и слушает со скепсисом. Впрочем, провожая уходящий год, мы понимаем, что Новый тоже не будет простым.

Для этого не наблюдается ни одной предпосылки. Цены растут, зарплаты, в лучшем случае, остаются в замороженном виде, в худшем - падают. Сообщения про «небывалый рост» зарплат вызывает только удивление. Хоть бы предъявляли населению этих счастливцев. Хотя… Разве мы их сытые лица мало наблюдаем на центральных каналах?

Не надо никаких данных Росстата, чтобы понять, что нет никакого роста и доходов совсем нет. Главный показатель экономики - покупательская способность - на ноле. Убедилась в этом лично, когда отправилась на продуктовый рыночек недалеко от дома. Здесь у фермеров покупала всегда утиные окорочка. В этот раз их не оказалось. Даже перед праздниками!

Почти все торговцы говорили, что невыгодно, слишком дорогие стали утиные ножки. Не нашла и любимых конфет. Продавец, у которой всегда покупала, назвала ту же причину: дорогие, никто не берет. Заметьте, речи не идет о лобстерах, устрицах, фуагра, всего лишь об утиных ножках и конфетах.

Народ экономит. И это Москва, где по всем отчетам градоначальников даже врачи и учителя зарплату имеют более ста тысяч рублей.

Разговор все на том же рыночке. Крошечный павильончик, где торгуют супруги. Жалуются на дорогую аренду. 70 000 рублей в месяц приходится платить.

- В год? - Изумленно спрашивает один из покупателей, мужчина предпенсионного вида, сокрушаясь дороговизне.

- Если б в год, - говорят бизнесмены. - В месяц.

- Ого, - мужчина помрачнел. - Я таких денег не зарабатываю.

- Да мы тоже не зарабатываем, - вздыхают продавцы.

Вот предновогодняя картинка. Москвичи покупают продукты. Предприниматели стараются завезти товар подешевле, чтобы не остаться совсем в убытках, покупатели купить, что не так дорого.

О том, чтобы куда-то уехать на новогодние каникулы, как это бывало несколько лет назад, многие даже не заикаются. Такой курс валюты, власти, кажется специально устанавливают, чтобы железный занавес вернулся сам собой.

С нашими совсем деревянными рублями все поездки год от года становятся все более невозможными. Особенно, если поехать семьей.

Вот и опрос показал, что большинство россиян встречают Новый год дома, в кругу семьи. По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, 78% опрошенных будут дома, четыре процента не будут праздновать совсем, 8% в гостях, всего по проценту выедет в дома отдыха и пансионаты и на отдых за границу.

Россияне готовы потратить на новогодний стол 4596 рублей. На второстепенные траты (елки, поездки) они в среднем выделили 4402 рубля.

В общей сложности на Новый год в среднем россияне готовы потратить вместе с подарками, развлечениями, елкой 14 229 рублей, что на тысячу больше, чем год назад. С учетом того, насколько выросли цены на мясо, фрукты и овощи, бензин, проезд- не пошикуешь.

Так что останемся дома у телевизора. У наших госканалов - звездный час. Единственная возможность заставить молодое поколение вообще посмотреть, что показывают на этих каналах. Но если встречать Новый год с бабушками и дедушками, родителями, придется вникнуть в это зрелище. Как говорит мой сын - оно «не для слабонервных».

В новогоднем шоу обещают, что мы увидим как всегда Пугачеву и Галкина. Кто бы как ни возмущался, Примадонна, за неимением настоящих звезд и талантов, остается номером один на всех каналах и по сей день.

Не обойдутся, конечно, без Филиппа Киркорова, Гарика Сукачева, Александра Цекало, Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева, Анжелики Варум, Григория Лепса и т. д. А вот вместо Софии Ротару, которая по политическим мотивам к российским зрителям уже не спешит, нам предъявят половину «незалежной» в виде Ани Лорак, Светланы Лободы, Веры Брежневой. Это нашим звездам нельзя выступать на Украине, а их - пожалуйста, все каналы будут транслировать две недели подряд.

По всем каналам также будут бесконечно показывать советские комедии - «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром!». В общем, обязательная программа, как и меню вместе с холодцом и салатом оливье.

Самое главное, чтобы в вашем семейном кругу было тепло и уютно, чтобы вы всегда умели радоваться друг другу и поддерживать в любой ситуации. И тогда никакие испытания не страшны. А еще очень важно не терять своего человеческого достоинства.

Нас сейчас испытывают на терпение, вводя разные нечеловеческие законы и реформы, забывая, что россияне стали совсем другими. За эти годы мы научились уважать себя, мы привыкли жить достойно, мы увидели мир, мы стали покупать приличные автомобили и вещи, мы узнали цену себе. Так что и сейчас лица не потеряем. Не дождетесь!

Астрологи говорят, что период консерватизма, в который мы вступили после 2010 года, подходит к концу. 2019 год - первый после этого периода, когда возможно начало существенных перемен. И эти перемены во многом зависят от нас самих. Ведь мы просто хотим жить по-человечески.

У нас можно отнять деньги, стабильность, но очень трудно отнять у людей их человеческое достоинство и самоуважение. Год Свиньи подсказывает нам только одно — в любой ситуации оставайтесь людьми! И храните любовь к своим близким и родным - это точно не продается ни за какие деньги!

Автор: Татьяна Алексеева