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Арестован попутчик женщины, пропавшей при поездке в Тулу через BlaBlaCar

14:25 31.12.2018

Мещанский суд Москвы санкционировал арест на два месяца попутчика женщины, которая пропала во время поездки в Тулу через сервис BlaBlaCar.

"В суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года в отношении Виталия Чикирева 1979 года рождения", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

Котомина уточнила, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство), ему грозит от 6 до 15 лет заключения.

Как сообщалось, 29-летняя Ирина Ахматова исчезла 23 декабря. По некоторым данным, она уроженка Тулы, которая работала в Москве в ТЦ "Тройка".

По данным следствия, 23 декабря 29-летняя женщина после работы на своем автомобиле поехала из центра Москвы в Тулу. Рядом с метро на юге Москвы в ее машину подсел мужчина - попутчик, которого она нашла при помощи сервиса BlaBlaCar. После этого машина продолжила движение в сторону Московской области. До настоящего времени местонахождение женщины не установлено.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила, что по резонансному делу об исчезновении ехавшей вместе с попутчиком из Москвы в Тулу женщины задержан подозреваемый. Она сообщила, что следователи СК Москвы проводят его допрос и что "задержанный дает признательные показания".

Согласно информации СМИ, мужчина был судим, в том числе за изнасилование и разбой.

СКР опубликовал на YouTube видео с допроса задержанного, который заявил, что признает вину в убийстве девушки и раскаивается в содеянном. По его словам, он пытался ограбить эту женщину и не знает ее имени и фамилии.

Сервис BlaBlaCar помогает в поиске попутчиков (водителей и пассажиров) для поездки на автомобиле с указанием маршрута и стоимости.

Темы: Расследование преступлений в России, Резонансные убийства и покушения в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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31.12.2018, 19:49
Гость: Прохожий

Если не найдут тело - грош цена этим признательным показаниям.
Потому как раскрыть резонансное преступление для полиции - "дело чести", а "добывать" признательные показания полиция очень хорошо умеет.
31.12.2018, 17:04
Гость: личный опыт

согласен абсолютно, в том числе и потому что для такого типа - тюрьма дом родной. Понятно, что с таким прошлым, как у него ни на какую работу не берут - остается совершать преступления.
31.12.2018, 16:06
Гость: Александр Павлович

В. В. Путин не согласен с такой точкой зрения. Он считает, что жизнь человеку дал Господь, и только Господь может забрать ее (кроме случаев, когда это связано с защитой Отечества, в т. ч. и на дальних подступах).
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