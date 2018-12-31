]]> ]]>
Главная В России Новости

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где произошел взрыв

16:22 31.12.2018
Фото с сайта mchs.gov.ru
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где в понедельник утром произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает корреспондент ТАСС, он прибыл в оперативный штаб МЧС, где спасатели координируют работу по ликвидации последствий взрыва.

Предположительно, Путин встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством Челябинской области. 

В настоящее время в Магнитогорске на месте ЧП идет работа над завалом, которая будет вестись круглосуточно.

«Работы будут вести круглосуточно. Решается вопрос освещения площадки в тёмное время суток», - сообщается в канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

Отмечается, что работы осложняются минусовой температурой и риском обрушения здания. Для его оценки используется диагностический комплекс «Стрела-П».

Напомним, ранее сообщалось, что на месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы. Установлена судьба 52 человек, из которых четверо погибших, 16 эвакуированы в пункты временного размещения, 28 человек вышли на связь и сообщили, что в момент трагедии не находились дома, пять человек госпитализированы, восемь получили амбулаторную помощь. Судьба 35 человек неизвестна.

Темы: Происшествия, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.12.2018, 20:10
Гость: Дык это

Сейчас по ящику узрел радетеля за горе народное, а он явно из-за стола с рюмашками рванул бедолага. Или с горя тяпнул, что не дали укушаться по полной.
31.12.2018, 19:14
Гость: Так траур будет завтра или "праздник"?

ЧП иногда и в Союзе случались,
Но столь регулярно дома не взрывались:
При власти буржуев такой и сякой
Страна стала бочкою пороховой!
31.12.2018, 19:13
Гость: парацельс

так это ж результат его провального руководства страной)))
что он может сказать этим людям???
его там просто обматерят и всё))
что за тупые политтехнологи его туда послали???)))
Все комментарии (21)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.