Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где произошел взрыв

16:22

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где в понедельник утром произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает корреспондент ТАСС, он прибыл в оперативный штаб МЧС, где спасатели координируют работу по ликвидации последствий взрыва.

Предположительно, Путин встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством Челябинской области.

В настоящее время в Магнитогорске на месте ЧП идет работа над завалом, которая будет вестись круглосуточно.

«Работы будут вести круглосуточно. Решается вопрос освещения площадки в тёмное время суток», - сообщается в канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

Отмечается, что работы осложняются минусовой температурой и риском обрушения здания. Для его оценки используется диагностический комплекс «Стрела-П».

Напомним, ранее сообщалось, что на месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы. Установлена судьба 52 человек, из которых четверо погибших, 16 эвакуированы в пункты временного размещения, 28 человек вышли на связь и сообщили, что в момент трагедии не находились дома, пять человек госпитализированы, восемь получили амбулаторную помощь. Судьба 35 человек неизвестна.