Пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых вступил в силу

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Пакет законов о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан - «налог на профессиональный доход» - вступил в силу 1 января 2019 г.

Эксперимент будет проводиться в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г.

Его участниками могут стать граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие доходы от деятельности или использования имущества и не имеющие работодателя и наемных работников. При этом сам доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год.

Согласно законам, самозанятые будут уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физическим лицам, и 6% в отношении дохода, полученного от их реализации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Зарегистрироваться в качестве налогоплательщика самозанятым предлагается с помощью мобильного приложения «Мой налог», позволяющего обмениваться информацией с налоговым органом. Соответствующее взаимодействие также предусмотрено через оператора электронной площадки или кредитную организацию.

Самозанятый передает данные о произведенных расчетах, связанных с каждой продажей своего товара или услуги. Налоговый орган, в свою очередь, раз в месяц уведомляет самозанятого о сумме подлежащего уплате налога.

При этом при нарушении порядка и сроков передачи данных в налоговый орган самозанятый будет оштрафован на 20% от суммы расчета. При повторном нарушении, совершенном в течение полугода - на 100% от суммы расчета, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, законами предусмотрено право самозанятых на налоговый вычет до 10 тыс. руб., а также освобождение от подоходного налога и налога на добавленную стоимость, за исключением случаев ввоза товаров на территорию России.

Помимо этого, в документах прописывается продление на 2019 г. действующего на всей территории страны освобождения от уплаты НДФЛ выплат и вознаграждений нянечек, репетиторов, а также граждан, оказывающих услуги уборки жилых помещений и ведения домашнего хозяйства - так называемых налоговых каникул для самозанятых.

Поправки предлагается внести в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Документы были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета ГД по бюджету и налогам Андреем Макаровым и членами Совета Федерации.