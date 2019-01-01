Надоели ваши упреки: Госдума «закрывает» Интернет?

11:40

Причина кроется в том, что россияне в последние годы заметно увеличили свою протестную активность именно в сети

Уже в первой половине декабря, сразу после новогодних каникул, Государственная дума всерьез займется российским сегментом Интернета и социальными сетями. Таким образом, считают эксперты, депутаты рассчитывают снизить растущее недовольство в российском обществе.

Фото с сайта duma.gov.ru

Уже в первые дни 2019 года нижняя палата российского парламента собирается рассмотреть сразу несколько инициатив, которыми будет ограничена свобода пользователей российского сегменте сети Интернет (Рунета). Впрочем, это далеко не первая попытка ограничить свободу в сети – ранее власти уже изменяли правила работы для социальных сетей, владельцев блогов, поисковых систем и новостных изданий. Чего стоит, к счастью смягченный недавно, закон о наказаниях за репосты.

Вперед, к новым рекордам

Впрочем, на уже действующих ограничениях власти останавливаться не будут. Причина кроется в том, что россияне в последние годы заметно увеличили свою протестную активность именно в сети. Так, многочисленные пользователи социальных сетей раз за разом выплескивают накопившееся недовольство в адрес чиновников, депутатов, сенаторов, правительства и даже президента. И в этом есть своя логика – выйти на площадь сегодня не просто. Во-первых, мало кому удается согласовать проведение той или иной акции. Кроме того, получить внушительный штраф или угодить за решетку на несколько суток – проще простого.

Что же до социальных сетей, то здесь граждане пока еще чувствуют остатки относительной свободы. Невзирая на ряд правил и ограничений, граждане нередко позволяют себе перегибы и «поливают» чиновников и власть имущих, как говорится, от души.

Стоит ли говорить, насколько неприятны все эти высказывания многочисленным представителям власти, не исключено, что в высоких кабинетах эту тенденцию уже даже побаиваются. Мало ли чем закончится вся эта критика в режиме онлайн. Кто-то из пользователей выскажется и забудет, а другие, к примеру, могут пойти дальше. И чтобы вся эта сетевая озлобленность россиян не вылилась бурным потоком на улицы, власти решили нанести упреждающий удар.

Казалось бы, совсем недавно депутаты декриминализировали скандальную 282-ую статью УК, так зачем же им после таких смягчений снова закручивать гайки. В действительности же, смягчение статьи за «экстремизм» можно считать прелюдией к дальнейшему ужесточению правил. Да и сама статья, надо сказать, смягчилась лишь для тех, кто допускает подобный проступок в первый раз. И если с первого раза удастся отделаться штрафом, то повторное нарушение грозит все тем же лишением свободы. Наконец, в рамках этого «смягчения» срок давности был увеличен с 3 до 12 месяцев, то есть поле для преследования «нарушителей» обрело новые гектары и условный «товарищ майор» всегда может нарыть на нерадивого гражданина что-то эдакое.

«Он уважать себя заставил»

Самым громким предложением, с точки зрения ограничения свобод пользователей сети, в последние недели стало предложение наказывать граждан за «явное неуважение к государству, органам власти, а также за фейковые новости». Профильные думские комитеты уже получили эти инициативы и будут рассматривать их в ближайшее время. В том, что документы рекомендуют к принятию, сомневаться почти не приходится. Так что, как сказала недавно глава Совфеда Валентина Матвиенко, «нельзя называть чиновников дебилами», в противном случае можно будет нарваться на статью.

Впрочем, это далеко не полный перечень грядущих ограничений. Дополнением к ним может стать законопроект, которым вводится ограничение на долю иностранного участия в российских новостных агрегаторах. Более того, принципы работы последних также планируют заметно ужесточить. В случае нарушения новых правил – блокировка. Эта инициатива затрагивает крупнейшие российские агрегаторы новостей, в числе которых «Рамблер», «Яндекс.Новости», СМИ2 и другие.

Представители многих из них уже высказали свое несогласие с предлагаемыми изменениями, более того, противится принятию такого документа даже Министерство связи и массовых коммуникаций. Вот только в нижней палате считают, что ко второму чтению документа никаких принципиальных правок и изменений он не получит. К слову, эксперты считают, что это нововведение отчасти связано не с ограничением свободы в Рунете, а с переделом собственности и установлением контроля за поступлениями от рекламных кампаний, которые с каждым годом становятся в сети все более весомыми.

Принятие обеих этих инициатив эксперты уже сегодня считают практически свершившимся делом. Но есть и те, которые можно назвать еще более жесткими и лишенными всякой логики. Кто знает, возможно, и они в будущем будут восприниматься нами как неизбежность.

Так, в Думе в свое время предлагали принять документ, обязывающий россиян регистрироваться в социальных сетях по действительному паспорту с указанием всех персональных данных. Также предлагалось запретить детям в возрасте до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без согласия их родителей. Наконец, не так давно активно обсуждалась идея полного отключения российского сегмента Интернета от глобальной сети по примеру Китая.

Впрочем, власти убеждают нас в том, что автономный Рунет нужен для безопасности самих россиян и только на случай, если Россию решат изолировать от мировой паутины извне по тем или иным «политическим» мотивам.

Автор: Виталий Тагоров