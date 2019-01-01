Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до 8 человек

10:37

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске составило восемь человек, пятеро из них опознаны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя оперативного штаба.

По данным МЧС России, судьба еще 37 человек до сих пор остается неизвестной. Отмечается, что МЧС располагает данными о местонахождении 84 жителей дома.

Работы по разбору завалов продлится не менее двух суток. С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них восемь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения, поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).