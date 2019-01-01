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Число жертв взрыва газа в Магнитогорске возросло до 8 человек

10:37 1.01.2019
Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
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Число жертв взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске составило восемь человек, пятеро из них опознаны, пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя оперативного штаба.

По данным МЧС России, судьба еще 37 человек до сих пор остается неизвестной. Отмечается, что МЧС располагает данными о местонахождении 84 жителей дома.

Работы по разбору завалов продлится не менее двух суток. С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них восемь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения, поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Темы: Магнитогорск, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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01.01.2019, 16:03
Гость: вспоминайте подрывы домов в начале президенства ВВП

Как вышли на ФСБ? В подъезде были обнаружены мешки с сахаром-гексогеном. ФСБ объявило это учениями. Но важно именно то, что именно мешки были.
Правда скорее всего различить объёмный взрыв газа, от подрыва мешков в общем-то можно, по области максимального разрушения.
01.01.2019, 15:59
Гость: не верю

Взрыв от бытового газа? Куда будет направлена взрывная волна, в общем небольшого объёма газа? В окно. Ну если взрыв будет произведён на лестничной площадке, то взрывная волна высоко поднимется. Но там и сложно получить взрывоопасную смесь из-за большого объёма воздуха.
Ну если целый баллон взорвётся в квартире, то ближайшие один два этажа пострадать могут. Но баллоны так просто не взрываются.
Что есть взрыв? Это когда объём газовой смеси у вас стремительно расширяется. Даже если начать выпускать газ из баллона и поджечь струю, взрыва не будет (ну может не большой хлопок). Те кто работал с паяльными лампами знают.
Это надо газом заполнить не просто одну квартиру, а весь стояк. Ну если сломать вытяжку и долго заполнять то взорвать можно будет. Но запах. В газ ведь добавляются пахучие компоненты, чтобы можно было определить его утечку.
Либо приступная халатность должностных лиц, либо диверсия.
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