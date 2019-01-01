Тринадцать человек пострадали при обрушении моста в Парке Горького

10:55

Тринадцать человек пострадало в результате обрушения деревянного моста во время празднования Нового года в московском Парке Горького.

По данным РИА Новости, пешеходный переход через каток в Парке Горького обрушился через несколько минут после наступления нового года. Отмечается, что обрушение затронуло несколько квадратных метров перехода. Этот участок огородили, на остальной территории катка продолжают кататься посетители.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах произошедшего. "На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся.", - написал он на своей странице в твиттере в ночь на вторник.