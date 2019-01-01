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Тринадцать человек пострадали при обрушении моста в Парке Горького

10:55 1.01.2019

Тринадцать человек пострадало в результате обрушения деревянного моста во время празднования Нового года в московском Парке Горького.

По данным РИА Новости, пешеходный переход через каток в Парке Горького обрушился через несколько минут после наступления нового года. Отмечается, что обрушение затронуло несколько квадратных метров перехода. Этот участок огородили, на остальной территории катка продолжают кататься посетители.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал разобраться в причинах произошедшего. "На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся.", - написал он на своей странице в твиттере в ночь на вторник.

Темы: Москва, Происшествия
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Комментарии читателей
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01.01.2019, 16:26
Гость: Строили

Эффективные менегеры как и всю современную россию
01.01.2019, 16:00
Гость: Собянин увольняет директора парка

Марина Люльчук - директор парка. Тут явно украинская бригада строила мостик. Это диверсия незалежных, однозначно. Нужно возбуждать уголовное производство пока она не сбежала.
01.01.2019, 15:43
Гость: Скрепы

расшатались...надо было на заклепках делать как положено,а не инновационно на Духовных Скрепах.
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