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Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

11:11 1.01.2019
Фото из соцсети
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Правоохранительные органы нашли в Подмосковье тело директора ресторана Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей после поездки с найденным ею через сервис BlaBlaCar попутчиком Виталием Чикиревым, задержанным по подозрению в ее убийстве, сообщает "Интерфакс".

"В ходе следственного эксперимента Чикирев указал место захоронения Ахматовой в Серпуховском районе Подмосоковья. Тело найдено и направлено на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного комитета (СК) на вопрос "Интерфакса" об обнаружении тела женщины ответили утвердительно, не уточнив каких-либо подробностей.

Ранее в понедельник Мещанский суд Москвы санкционировал арест на два месяца Чикирева, обвиняемого в убийстве 29-летней Ахматовой, которая пропала во время поездки из Москвы в Тулу на своем автомобиле Audi с использованием сервиса BlaBlaCar.

Уроженка Тулы Ахматова пропала 23 декабря. По некоторым данным, женщина, которая жила в Москве и работала в ТЦ "Тройка" директором ресторана сети Burger King, поехала домой навестить родителей на своей машине и взяла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar.

Установлено, что мужчина подсел к ней рядом со станцией метро на юге столицы, после чего машина продолжила движение в сторону Московской области.

По подозрению в убийстве женщины был задержан 39-летний Чикирев, который, как сообщили в столичном главке СК дал признательные показания, сказав, что собирался ограбить женщину. По данным СМИ, мужчина был судим, в том числе за изнасилование и разбой.

Сервис BlaBlaCar помогает в поиске попутчиков (водителей и пассажиров) для поездки на автомобиле с указанием маршрута и стоимости.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Происшествия, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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01.01.2019, 18:06
Гость: Alex202

Вот это вот "на Западе отсутствуют толпы бесквартирных обманутых дольщиков" указывает что Вы ровным счетом ничего кроме рекламных писков "европейца" про тот "запад" не знаете. Людей кидают повсюду, где есть денежные знаки. Причем часть кидков вообще неподсудна, ввиду дырок в законодательстве. Поэтому позволю себе предположить что во фразе "мне подводить политические прокладки ни к чему" Вы слукавили. Похоже очень даже к чему. Для собственного спокойствия, например.
01.01.2019, 17:10
Гость: Alexu202

На Западе ножами размахивают понаехавшие мигранты,их дети и внуки.Про Запад нам рассказывали с середины 80-х большие политики высоких трибун и в хорошем свете,а мне подводить политические прокладки ни к чему.
Кроме этого на Западе отсутствуют толпы бесквартирных обманутых дольщиков и черные риэлторы не убивают стариков и одиноких граждан из за квартир.Да и толпы туристов не остаются далеко заграницей из за регулярных банкротств турфирм и авиакомпаний.
01.01.2019, 16:50
Гость: Ключнику

BlaBlaCar это по твоему совковое изобретение?Почему у него русского названия нет?
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