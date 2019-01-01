Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

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Правоохранительные органы нашли в Подмосковье тело директора ресторана Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей после поездки с найденным ею через сервис BlaBlaCar попутчиком Виталием Чикиревым, задержанным по подозрению в ее убийстве, сообщает "Интерфакс".

"В ходе следственного эксперимента Чикирев указал место захоронения Ахматовой в Серпуховском районе Подмосоковья. Тело найдено и направлено на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного комитета (СК) на вопрос "Интерфакса" об обнаружении тела женщины ответили утвердительно, не уточнив каких-либо подробностей.

Ранее в понедельник Мещанский суд Москвы санкционировал арест на два месяца Чикирева, обвиняемого в убийстве 29-летней Ахматовой, которая пропала во время поездки из Москвы в Тулу на своем автомобиле Audi с использованием сервиса BlaBlaCar.

Уроженка Тулы Ахматова пропала 23 декабря. По некоторым данным, женщина, которая жила в Москве и работала в ТЦ "Тройка" директором ресторана сети Burger King, поехала домой навестить родителей на своей машине и взяла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar.

Установлено, что мужчина подсел к ней рядом со станцией метро на юге столицы, после чего машина продолжила движение в сторону Московской области.

По подозрению в убийстве женщины был задержан 39-летний Чикирев, который, как сообщили в столичном главке СК дал признательные показания, сказав, что собирался ограбить женщину. По данным СМИ, мужчина был судим, в том числе за изнасилование и разбой.

Сервис BlaBlaCar помогает в поиске попутчиков (водителей и пассажиров) для поездки на автомобиле с указанием маршрута и стоимости.