Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

15:52

Спасатели, осуществляющие разбор завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске, обнаружили живым младенца, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

"11-месячный ребенок найден живым под завалами", - цитирует агентство слова Дубровского.

По словам губернатора, в настоящее время готовится реанимация ребенка. "Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", - добавил он.

Таким образом, число пострадавших в Магнитогорске достигло шести. В настоящее время врачи скорой помощи осматривают грудного ребенка.

"Ребенок извлечен живым. Передан медикам", - подтвердили агентству в пресс-службе МЧС России.

Младенца нашли спасатели центра операций особого риска "Лидер". "Спасатели раздвинули плиты и услышали писк, похожий на плач ребенка. Затем ребенка аккуратно достали и передали медикам", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что ребенок - девочка возрастом до одного года. "Она направлена в лечебное учреждение, диагноз неизвестен", - добавили в МЧС.

Спасенного ребенка доставят в больницу на реанимобиле, сообщает в свою очередь пресс-служба Минздрава России. "Ребенка, извлеченного из-под завалов, прямо сейчас везут на реанимобиле в больницу", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В Минздраве не привели подробностей состояния младенца, однако отметили, что "надеются на лучшее".

Сотрудники МЧС оповестили родственников 11-месячной девочки, найденной живой под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске, они едут в больницу. "Родственников оповестили, сейчас они едут в медучреждение", - говорится в сообщении.

В Магнитогорске утром 31 декабря из-за взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Здание было построено в 1973 году.

По последним данным, количество жертв трагедии в Магнитогорске составило восемь человек, детей среди них нет. Остается неизвестной судьба нескольких десятков человек.

В настоящее время спасатели демонтируют стену подъезда из-за угрозы ее обрушения.