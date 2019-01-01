Директор Парка Горького будет уволена после инцидента с обрушением моста

16:26

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увольнении директора Парка имени Горького после чрезвычайного происшествия, которое произошло в новогоднюю ночь. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

"Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку", - напиал градоначальник.

Он также добавил, что дал поручение департаменту культуры уволить директора парка Марину Люльчук. "Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое", - отметил Собянин.

Собянин уточнил, что он проведал пострадавших при обрушении моста в Парке Горького. "Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно", - написал мэр.

На текущий момент в больницах находятся 12 пострадавших, врачи сделают все для их скорейшего выздоровления. Правительство города выплатит всем пострадавшим компенсацию в размере до 500 тыс. рублей.

Ночью 1 января во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста в Парке Горького, пострадали люди. Мэр Москвы пообещал разобраться в причинах инцидента.