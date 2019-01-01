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Директор Парка Горького будет уволена после инцидента с обрушением моста

16:26 1.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об увольнении директора Парка имени Горького после чрезвычайного происшествия, которое произошло в новогоднюю ночь. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

"Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку", - напиал градоначальник.

Он также добавил, что дал поручение департаменту культуры уволить директора парка Марину Люльчук. "Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое", - отметил Собянин.

Собянин уточнил, что он проведал пострадавших при обрушении моста в Парке Горького. "Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно", - написал мэр.

На текущий момент в больницах находятся 12 пострадавших, врачи сделают все для их скорейшего выздоровления. Правительство города выплатит всем пострадавшим компенсацию в размере до 500 тыс. рублей.

Ночью 1 января во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста в Парке Горького, пострадали люди. Мэр Москвы пообещал разобраться в причинах инцидента.

Темы: Москва, Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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01.01.2019, 18:47
Гость: Ray Bloom

Собянин стрелочника нашёл, может сам свалит из мэрского кресла.
01.01.2019, 18:43
Гость: Скептик.

Самые дебильные распоряжения поступают из мэрии, а именно из департамента культура.
Например, пару лет назад в ноябре проводилась по всем паркам Москвы "Ночь поэзии".
Колотун жуткий, снег с дождем, контролирующего начальства больше, чем гостей-участников.
Отчитались.
01.01.2019, 18:13
Гость: Alex202

"Нормальный ушел бы сам"
*
Очень удобно для тех, кто хотел бы занять его место. Подставил, и место свободно. Больше никаких плюсов от подобного не вижу. Николая так же уболтали отказаться от престола.
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