Вечером 1 января в Магнитогорске взорвался маршрутный микроавтобус

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Вечером 1 января в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 96 взорвалось маршрутное такси. Погибли три человека, эту информацию подтвердил телеграм-канал губернатора Челябинской области. Очевидцы рассказывают, что рядом с маршруткой лежит тело водителя, в салоне — ещё два трупа.

Фото с сайта 74.ru

Как рассказал 74.ru очевидец произошедшего Данил, маршрутка взорвалась на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. Машина выгорела полностью.

В пресс-центре ГУ МЧС региона отказались комментировать случившееся, сообщив, что работают правоохранительные органы.

— Произошел хлопок в автомобиле «Газель», — официально прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД региона. — По предварительным данным, причина хлопка — неисправность газового оборудования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

По данным 74.ru, маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов. Очевидцы рассказали, что силовики стреляли по «Газели».

Один из предполагаемых террористов снимал квартиру на третьем этаже дома на Карла Маркса, там он хранил гексоген, при помощи которого планировался теракт в торговом центре.

Также есть версия, что предполагаемые террористы могли быть причастны к взрыву в многоэтажке по проспекту Карла Маркса 31 декабря.

Между тем, в СКР заявили, что разобранные завалы уже изучили взрывотехники. В обломках конструкций жилого дома не найдено взрывчатых веществ и их компонентов. Следователи отрабатывают разные версии, но основной остаётся взрыв бытового газа, сообщает ИА REGNUM. Кроме того, по словам очевидцев, перед взрывом ощущался запах газа.