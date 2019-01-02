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Число жертв взрыва газа в Магнитогорске увеличилось до 16 человек

10:37 2.01.2019
ото : ГУ МЧС России по Челябинской области
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В Магнитогорске из-под завалов дома, где произошел взрыв бытового газа, извлекли тела еще пятерых погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

"Поисково-спасательные работы в Челябинской области, из-под завалов извлечены 16 погибших (в том числе один ребенок)", — говорится в сообщении.

Позднее были извлечены тела двух женщин.

Ранее сообщалось о том, что найдены тела 11 погибших.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 мск 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек.

В больницах Магнитогорска остаются пятеро пострадавших при обрушении. Накануне спасатели нашли под завалами еще одного выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его в тяжелом состоянии эвакуировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Судьба порядка 30 человек все еще неизвестна. 

Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия и обследуют остальные 11 подъездов дома при помощи комплекса "Струна".

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.

Темы: Магнитогорск, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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02.01.2019, 17:20
Гость: Из Краснодара

В своё время прочитал "Господин Гексоген" Проханова - с большим удовольствием и "ФСБ взрывает Россию" - с большим вниманием. Никаких прямых доказательств того, что это именно ФСБ взрывала жилые дома в Москве нет, в основном одни досужие домыслы.
02.01.2019, 16:32
Гость: кстати

А, может, это, как в 1999-м, ФСБ взрывает жилые дома?
Владимир Вольфович и Рушайло это помнят.
02.01.2019, 15:47
Гость: SL

У нас как только надо поднять рейтинг этого,,, первого, обязательно чего то взрывается.
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