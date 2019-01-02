Число жертв взрыва газа в Магнитогорске увеличилось до 16 человек

10:37

В Магнитогорске из-под завалов дома, где произошел взрыв бытового газа, извлекли тела еще пятерых погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб МЧС.

"Поисково-спасательные работы в Челябинской области, из-под завалов извлечены 16 погибших (в том числе один ребенок)", — говорится в сообщении.

Позднее были извлечены тела двух женщин.

Ранее сообщалось о том, что найдены тела 11 погибших.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 мск 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов. По данным МЧС, разрушены 26 квартир, в которых жили 46 человек.

В больницах Магнитогорска остаются пятеро пострадавших при обрушении. Накануне спасатели нашли под завалами еще одного выжившего — одиннадцатимесячного мальчика. Его в тяжелом состоянии эвакуировали в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Судьба порядка 30 человек все еще неизвестна.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия и обследуют остальные 11 подъездов дома при помощи комплекса "Струна".

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.