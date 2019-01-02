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Пиар: пальму первенства у Золотова перехватывает Греф

21:20 2.01.2019

А вообще, грустно наблюдать, как Грефа пиарят в федеральных СМИ сразу и Рошаль, и министр здравоохранения РФ Скворцова. Неужто нет других тем пиарнуться, ну хотя бы без крови, что ли? Ну давайте остановите разбор завалов и Золотова с лопатой из Москвы привезите, для очередного подвига и красивого фото.

О таком моменте, что ребенок был найден на вторые сутки после взрыва, но даже при этом не было готового борта, помолчим. Чтобы Грефу федеральное "спасибо от всех нас" не испортить.

Кривой пиар 80 уровня:

- 10-месячного младенца, обнаруженного под завалами жилого дома в Магнитогорске, где взорвался газ, доставили к самолету. Это специальный борт Федерального медико-биологического агентства, он уже взял курс на Москву. - "Известия"

- Министр здравоохранения Вероника Скворцова поблагодарила президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа за то, что он предоставил самолет для перевозки в Москву ребенка, спасенного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске. - "Ведомости"

Темы: Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Происшествия
Источник: КОНТ
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Комментарии читателей
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02.01.2019, 23:30
Гость: ДДТ

Боже,
Сколько правды в глазах государственных ...!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей !
Ты не дай им опять закатать рукава,
Ты не дай им опять закатать рукава
02.01.2019, 23:27
Гость: Керосиновый фонарь Перестройки

Может быть его как в августе 1991 года якобы "заправить нечем было"? Как создавать искусственный "дифсит" многие ещё помнят. И умеют.
02.01.2019, 23:22
Гость: однозначно

Ну как же можно упустить такой случай,раз уж сам ВВП разгребает завалы...Жаль не было глав думских фракций,ну а министрам сам Б.дал случай для пиара.и всё на благо и во благо народа,ну да ладно..Главное ,чтоб малыша спасли.
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