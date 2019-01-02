Число погибших при взрыве в жилом доме в Магнитогорске достигло 28 человек

22:02

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске достигло 28 человек, после того как из-под завалов достали тело мальчика, сообщили РБК в ГУ МЧС региона. Это четвертый погибший при обрушении ребенок.

Перекрытия подъезда многоквартирного жилого дома в Магнитогорске обрушились утром 31 декабря. Приоритетной версией произошедшего пока остается взрыв бытового газа, Следственный комитет открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По мере работы спасателей из-под завалов постепенно извлекают тела других погибших — работа служб осложняется морозами и шаткостью конструкций. Из-за угрозы нового обрушения спасательные работы временно прекращались днем 1 и 2 января.

На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжается работа спасателей, ведется поиск еще 13 человек, которые пока считаются пропавшими без вести.



