Спасательная операция на месте обрушения подъезда в Магнитогорске завершена

18:07

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян объявил об окончании поисково-спасательных работ на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщает "Интерфакс".

"39 тел извлечено, опознано 38. МЧС здесь делать нечего. Работа завершена", - сказал Чуприян. По его словам, больше людей под завалами нет.

Первый замминистра сообщил, что тело последнего погибшего было извлечено из наиболее опасного района завалов, где ранее находилась стена, которая могла обрушиться.

Чуприян также рассказал, что на данный момент неопознанным остается тело одной женщины.

Как пишет РИА Новости, сотрудники МЧС сейчас спасают животных "Нам еще нужно разобраться с животными. Мы сейчас послали бригады их извлекать. Они же тоже живые организмы. Мы и в процессе их потихонечку извлекали. Кошку только что достали. Кошка, в отличие от попугая (ранее сотрудники МЧС спасли попугая - ред.), добрая. Она ведет себя прилично", - сказал замглавы МЧС.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного газифицированного жилого дома по улице Карла Маркса. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

На месте ЧС круглосуточно работали почти полторы тысячи человек и более 300 единиц техники, в том числе четыре беспилотника. Спасательные работы осложнялись холодной погодой и угрозой обрушения части уцелевших конструкций. В больницах остаются пять человек; их состояние стабильно.