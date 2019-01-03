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Опознаны 22 жертвы взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

09:24 3.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Родственники опознали личности 22 погибших из 37, поднятых из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС по ГУ Челябинской области.

"Из 37 погибших опознаны 22, из шести погибших детей опознано трое, поиски еще четверых погибших ведутся", - сказал сотрудник пресс-службы.

Также, по его информации, угроза обрушения завалов на месте разбора завалов остается.

"Разбор ведется, угроза обрушения сохраняется", - уточнил сотрудник ГУ МЧС.

Состояние всех госпитализированных, включая переведенных в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно, сообщает, в свою очередь, пресс-служба регионального Минздрава.

"Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало", - говорится в сообщении.

В настоящее время в больницах остается пять человек. Три человека - в Магнитогорске, один человек - в Челябинске и один в Москве.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.

Темы: Магнитогорск, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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