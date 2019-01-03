Пол Уилан – шпион-интернетчик?

По версии следствия, бывший морпех США вербовал россиян на форумах в Сети и был пойман в Москве с поличным

Гражданин США Пол Уилан был задержан с поличным сразу после получения носителя со сведениями, содержащими государственную тайну. Речь шла о перечне лиц, который не подлежит разглашению и уже давно был объектом пристального интереса американских спецслужб.

Пол Уилан. Фото с сайта 3rdmaw.marines.mil

Сам Уилан вину не признает. Представители гражданина США полагают, что ему может быть избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Как рассказал «Росбалту» источник в российских спецслужбах, операция по задержанию Пола Уилана проходила в его номере в гостинице «Метрополь». В этот день американец встретился с гражданином России, с которым познакомился достаточно давно. Уилан неоднократно пытался завербовать приятеля и использовать его в качестве агента для получения информации, касающейся штатного состава различных ведомств и служб.

В этот раз гражданин США получил прямо в номере электронный носитель со списком всех сотрудников одного из засекреченных ведомств. Через пять минут после передачи в номер ворвались сотрудники ФСБ, которые задержали подозреваемого в шпионаже. При осмотре у него была обнаружена флэш-карта с секретной информацией.

Собеседник агентства рассказал, что Уилан использовал весьма нестандартные методы для разведывательной деятельности. Примерно десять лет назад он начал регистрироваться на различных интернет-сайтах и форумах, где бывает большое число россиян. При этом американец рассказывал о своей любви к России, желании совершенствовать знания русского языка, побывать в Москве и т.д. Источник «Росбалта» в спецслужбах полагает, что часть людей, с которыми якобы случайно познакомился Уилан в Сети, в реальности были заранее отслежены и отобраны американскими спецслужбами как лица, которые могут иметь доступ к секретной информации.

Наладив за два года прочные контакты с россиянами в Интернете, Уилан стал лично посещать Москву. При этом он делал вид, что прилетел в столицу РФ «потусоваться» и непременно встречался со своими интернет-знакомыми.

Бросалось в глаза, что Уилан вовсе не интересовался симпатичными россиянками, предпочитая выпивать в компании с интернет-знакомыми мужского пола. «За бутылочкой» гражданин США пытался выяснить, располагает ли знакомый сведениями, представляющими интерес для американских спецслужб, или имеет ли кто-то из его ближнего круга доступ к подобной информации. Если «объект» казался американцу потенциально интересным, то Уилан старался наладить с ним максимально доверительные отношения, даже бывал на семейных праздниках. Попутно иностранец проводил «обработку», необходимую для получения нужных сведений.

Последние десять лет Пол Уилан числился сотрудником американской компании BorgWarner Incorporated, а до этого служил в морской пехоте и принимал участие в боевых действиях, в частности в Ираке. Из морпехов его, согласно официальным сведениям, якобы выгнали по порочащим обстоятельствам - за кражу.

Однако источник «Росбалта» не исключил, что все это могло быть сделано для создания Уилану определенной «легенды». Судя по всему, после того как Уилана «выгнали» из морпехов и он оказался в фирме, имеющий филиалы в 17 странах мира, американец прошел спецподготовку. По крайней мере, в BorgWarner Incorporated он пришел со знаниями русского языка.

Адвокат Пола Николаса Уилана Владимир Жеребенков отказался от комментариев по делу, сославшись на данную им подписку о неразглашении. Защитник только заявил «Росбалту», что его доверитель держится уверенно, обладает большим чувством юмора и надеется на объективность следствия.

«Мы будет обжаловать в Мосгорсуде меру пресечения в виде ареста. Никаких доказательств того, что Уилан может скрыться или оказать на кого-либо давление, представлено не было. Защита полагает, что для Уилана может быть избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу», - заявил Владимир Жеребенков.