Дочь Дмитрия Пескова осудила новогодние традиции россиян

22:14

Дочь пресс-секретаря периодически попадает в неловкое положение из-за своих незрелых высказываний и поступков. На этот раз Лиза замахнулась на святое. В своем Instagram девушка позволила проехаться по традициям празднования Нового года в России, и это разозлило наших соотечественников.

Лиза Пескова и раньше эпатировала россиян своими незрелыми высказываниями. Дочь Дмитрия Пескова, проживающая в Париже, была категорически против обязательного возвращения детей чиновников из-за границы, заявив о том, что "нужно стремиться к тому, чтобы людям хотелось жить в своей стране, а не удерживать их насильно".

Были и другие огрехи - Лиза стремится показать, что следит за жизнью страны, в которой родилась, но делает это, увы, как-то не слишком умело. Вот и сейчас, решив расспросить о том, как ее подписчики отмечают Новый год, она проехалаась по традиции россиян готовить на праздники обильный стол. "Совершенно не понимаю, зачем в 12 ночи обжираться и доедать все это на завтра. Лучше же проснуться пораньше и встретить новый год с хорошим настроением", - написала она в своем Instagram.

И вроде бы все верно, и зерно рациональное в ее словах есть, но россияне не стерпели, когда им указывает малолетняя выскочка, и отозвались под постом Лизы гневными комментариями.

Пользователи сети и подписчики Песковой возмущались: откуда девушке знать о новогодних традициях, если она постоянно живет за границей? И вообще, для многих Новый год - просто повод отдохнуть, наконец, от работы, проблем и забот.

Разумеется, девушке припомнили, кто ее отец: "С горя бухать, НДС 20 процентов, пенсионная реформа, бензин подорожал, монополисты мусорщики — целый список. Был бы папа у меня усач, я бы тоже нежился под пледиком. И рассуждал о бытие".

В который раз подтверждается истина, что страшно далеки от народа те, кто по какой-то случайности лишь номинально является гражданином России. А еще правильно говорят: иногда лучше промолчать - сойдешь за умного.