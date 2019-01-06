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Дочь Дмитрия Пескова осудила новогодние традиции россиян

22:14 6.01.2019

Дочь пресс-секретаря периодически попадает в неловкое положение из-за своих незрелых высказываний и поступков. На этот раз Лиза замахнулась на святое. В своем Instagram девушка позволила проехаться по традициям празднования Нового года в России, и это разозлило наших соотечественников.

Лиза Пескова и раньше эпатировала россиян своими незрелыми высказываниями. Дочь Дмитрия Пескова, проживающая в Париже, была категорически против обязательного возвращения детей чиновников из-за границы, заявив о том, что "нужно стремиться к тому, чтобы людям хотелось жить в своей стране, а не удерживать их насильно".

Были и другие огрехи - Лиза стремится показать, что следит за жизнью страны, в которой родилась, но делает это, увы, как-то не слишком умело. Вот и сейчас, решив расспросить о том, как ее подписчики отмечают Новый год, она проехалаась по традиции россиян готовить на праздники обильный стол. "Совершенно не понимаю, зачем в 12 ночи обжираться и доедать все это на завтра. Лучше же проснуться пораньше и встретить новый год с хорошим настроением", - написала она в своем Instagram.

И вроде бы все верно, и зерно рациональное в ее словах есть, но россияне не стерпели, когда им указывает малолетняя выскочка, и отозвались под постом Лизы гневными комментариями.

Пользователи сети и подписчики Песковой возмущались: откуда девушке знать о новогодних традициях, если она постоянно живет за границей? И вообще, для многих Новый год - просто повод отдохнуть, наконец, от работы, проблем и забот.

Разумеется, девушке припомнили, кто ее отец: "С горя бухать, НДС 20 процентов, пенсионная реформа, бензин подорожал, монополисты мусорщики — целый список. Был бы папа у меня усач, я бы тоже нежился под пледиком. И рассуждал о бытие".

В который раз подтверждается истина, что страшно далеки от народа те, кто по какой-то случайности лишь номинально является гражданином России. А еще правильно говорят: иногда лучше промолчать - сойдешь за умного.

Темы: Праздники в России и за рубежом
Источник: Fishki.net
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Комментарии читателей
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07.01.2019, 01:05
Гость: да

Утром мажет бутерброд,
сразу мысль "А как народ?
Новый год там отмечает -
спать ложится али пьеть?"
07.01.2019, 01:01
Гость: Однако,

зачем цитировать эту неумную девку? То, что у большинства российской "элиты" детишки с гнильцой, и так всем известно. Какая "элита", такое и государство. Папаша ейный - типичная "птица-говорун".
07.01.2019, 00:53
Гость: Проголосовали

за ВВП 78% - или не ходили на выборы, что тоже самое,теперь неча скулить, когда о вас вытирают ноги, Будет еще веселее, великий русский и не русский обыватель, у которого хата с краю.
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