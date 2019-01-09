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Администрация Саратова будет ездить на общественном транспорте

18:16 9.01.2019
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Чиновники Саратова по предложению главы города Михаила Исаева с четверга будут ездить на работу и обратно на общественном транспорте, пишет "Интерфакс".

Так, Исаев настоятельно рекомендовал пересесть на маршрутки главам районных администраций, своим заместителям и руководителям профильных структурных подразделений, "чтобы иметь представление о том, как саратовцы едут в часы пик".

"Вы все должны четко понимать, какая ситуация складывается в городе с уборкой снега, особенно по вашему направлению. Лучший способ - самим на работу и с работы ехать на общественном транспорте", - приводит слова главы города его пресс-служба.

В свою очередь горожане на форумах местных СМИ раскритиковали главу Саратова за нечищеные с прошлого года дороги и мусорные контейнеры, а также ежедневные девяти- и десятибалльные пробки на дорогах, а его предложение пересадить чиновников на маршрутки сочли "пиаром".

В 2010 году после затяжных снегопадов и скандала с уборкой города своей должности лишился мэр Саратова Вячеслав Сомов.

Темы: Саратов, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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10.01.2019, 00:27
Гость: Поапрцельс

За что??
повис немой вопрос в глазах саратовских чиновников?)))
09.01.2019, 23:44
Гость: Макар

Да не может этого быть.
09.01.2019, 23:21
Гость: да-да

Папа ,ты зачем мне автобус купил..так , ты же хотел сынок ,как все ...
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