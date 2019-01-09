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Зарплаты бюджетников будут увеличены в 2019 году

08:06 9.01.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Рост зарплат бюджетников должен произойти в новом году. Это касается как специалистов, упоминавшихся в «майских» указах президента страны 2012 года, так и других профессионалов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью «Российской газете».

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из „майских“ указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения», — заявил Топилин.

Он добавил, что в наступившем году регионы из федерального бюджета получат дополнительно 100 миллиардов рублей. Специалисты вышеназванных специальностей должны получать оклад, сопоставимый со средней зарплатой других работников в регионах.

«Мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат», — отметил министр. По его словам, точный размер надбавки неизвестен. По прогнозу Минэкономразвития, рост составит 1,4%. Однако, вероятно, эти цифры будут больше.

Также министр уточнил, что на 4,3% с 1 октября увеличится зарплата и тех бюджетников, о которых не говорилось в указах.

Темы: Бюджетная политика в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.01.2019, 10:18
Гость: простимулирующие выплаты мы в курсе

30 окладов))) для мэров))
09.01.2019, 09:46
Гость: забыли

Про высокооплачиваемых бюджетников забыли:депутатов,сенаторов,правительство,администрацию президента,губернаторов и мэров с семейным бизнесом.
09.01.2019, 08:58
Гость: А деньги в бюджете

откуда? Еще поднимут пенсионный возраст?
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