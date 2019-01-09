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За покупки в зарубежных интернет-магазинах начали взимать пошлины

12:13 9.01.2019
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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«Почта России» запустила с 9 января пилотный проект по онлайн-оплате пошлин на товары из зарубежных онлайн-магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Почте России» не уточнили, с какими интернет-магазинами сотрудничают. В компании рассчитывает, что постепенно к проекту присоединятся «все крупнейшие игроки рынка».

«Почта России» стала единственным уполномоченным оператором почтовой связи, который совершает таможенные операции с покупками в иностранных интернет-магазинах, сообщил представитель Минфина. В будущем статус уполномоченного оператора смогут получить другие компании, отметили в ведомстве.

«Почта России» станет направлять в Федеральную таможенную службу сведения о каждом международном отправлении, в том числе персональные данные покупателя, общий вес и стоимость товаров, купленных за месяц.

С 1 января 2019 года пошлиной стали облагать покупки в зарубежных интернет-магазинах стоимостью более 500 евро в месяц. Если общая сумма покупок превышает эту сумму или вес покупок больше 31 килограмма, покупатель должен заплатить 30% стоимости товара, но не менее четырех евро за каждый килограмм сверх лимита.

В 2020 году порог беспошлинного ввоза интернет-покупок снизят до 200 евро. Также обсуждается уменьшение порога до 100 евро. В июне 2018 года ФТС предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в иностранных интернет-магазинах.

Темы: интернет-магазин, Интернет-компании, Интернет-магазин, Почта в России, «Почта России»
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Комментарии читателей
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09.01.2019, 20:20
Гость: за Советскую Родину!

Снова запустили лапу в наш карман. Как же - не даём наживаться на нас спекулянтам. Непорядок! Интересно, сколько ещё мерзостей от кремлёвской банды народ способен вытерпеть до того, как сотрёт их в порошок?! А что сотрёт в конце концов даже не сомневаюсь.
09.01.2019, 18:56
Гость: Петр

Что сами не можем сделать, никого из руководства России не волнует. Как же, нужно понять почему не делаем, не дай бог снизить нагрузку на остатки бизнеса, сделать какие-то расчеты, образование должно быть, не купленное. Проще и ближе к пониманию: обложить данью. Качество жизни и покупательная способность? Никогда, ни где, ни кем такие термины не употребляются. Невольно вспомнишь советские рекомендации: Что делать, чтобы в холодильнике появились продукты? Нужно вилку холодильника вынуть из электрической сети и воткнуть с трансляционную сеть.
09.01.2019, 17:52
Гость: Каждый проживающий

в россиянии должен платить ежемесячную арендную плату Нацвове за использование принадлежащей Ему стране.
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