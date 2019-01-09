Виктор Алкснис: «Неужели за нашими спинами готовится величайший акт предательства?»

Почему молчит МИД РФ по поводу откровенно провокационных заявлений премьер-министра Японии?

Не хочется в это верить, но похоже какие-то предварительные договоренности о передаче Японии Курильских островов все-таки существуют. Уж очень уверенно ведет себя японское руководство.

Синдзо Абэ. Фото с сайта kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в последние дни в своих публичных выступлениях говорит об этом, как о решенном вопросе. По его словам, диалог с Россией по этому поводу близится к завершающей стадии. «Теперь их [переговоры с Москвой] ждет решающий момент, и президент Путин, и я лично положим этому конец», — утверждает Абэ.

Я бывал в Японии, у меня есть друзья-японцы, и думаю, что знаю их психологию. И когда премьер-министр Японии публично заявляет, что он принес клятву на могиле своего отца о том, что он вернет Курильские острова, то это говорит о многом.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент», - заявил он на днях после церемонии поминовения журналистам.

А для японца не выполнить свою клятву считается невозможным, это потеря своего лица навечно. И единственный выход в подобной ситуации - это сделать себе харакири (сеппуку).

Я-то считал, что японцы предложили Путину какие-то огромные компенсации за Курилы и он на них «купился». Но оказывается, что он не получит за это НИЧЕГО. Лично для меня торговля территорией России вообще неприемлема и даже не может обсуждаться. Но в данной ситуации, оказывается, японцы даже «тридцать серебренников» не предлагают.

Японское правительство в ходе переговоров с Россией планирует предложить Москве заключить вместе с мирным договором соглашение об отказе от взаимных прав требовать какие-либо компенсации по Курильским островам. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с российско-японским диалогом, сообщает влиятельная газета Yomiuri Shimbun.

Теперь же власти Японии, по информации собеседников Yomiuri Shimbun, рассматривают вариант, при котором они сами выплатят компенсации японцам - бывшим жителям островов, которые потеряли свои права на землю, а не будут требовать эти деньги «за оккупацию» от России. Соответственно, и Россия будет обязана отказаться от какой-либо компенсации за передачу Курильских островов Японии.

Почему молчит МИД РФ по поводу откровенно провокационных заявлений премьер-министра Японии? Почему президент Путин и министр Лавров не опровергают их?

Неужели действительно за нашими спинами готовится величайший акт предательства, подпадающий под статью 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена»?